Пока никто из людей не обращался в больницы из-за контакта с морем.

Вследствие токсичной "морской пены" на пляже Южной Австралии погибли десятки животных и начались проблемы с дыханием и помутнение зрения у нескольких серферов. Об этом сообщили местные органы здравоохранения, передает The Telegraph.

Отмечается, что популярные места для серфинга Уайтпинга и соседний пляж Парсонс, что в 80 км к югу от Аделаиды, были закрыты в понедельник.

По данным Департамента охраны окружающей среды и водных ресурсов штата, желтоватая пена на сотни метров, скорее всего, является цветением микроводорослей, которые производят токсины. Это произошло из-за длительного периода жарких и сухих температур со слабым ветром и отливами.

По словам серферов, после контакта с водой они почувствовали затуманивание зрения, зуд в глазах, кашель и тяжелое дыхание. В частности Энтони Роуленд отметил, что после купания в воде он почувствовал себя "по-настоящему раздраженным".

"Это было похоже на то, когда вы вдыхаете сильнодействующее моющее средство, если вы чистите кухонную раковину или что-то подобное. Это ударило по задней стенке горла", - объяснил мужчина.

Он добавил, что остатки были как "очень тяжелая, плотная, желтая пена, с небольшим количеством зеленого, скользкого, гадкого вещества".

"Это вызывает большое беспокойство. Это необычно в таком масштабе. В это время года, когда позволяют погодные условия, мы иногда наблюдаем единичные случаи цветения, но что-то такого масштаба, безусловно, является несколько необычным", - подчеркнул главный научный сотрудник Управления по охране окружающей среды Южной Австралии Сэм Гейлард.

В то же время представитель Государственного департамента окружающей среды отметил, что пляжи были закрыты из-за гибели рыбы в этом районе.

В частности на фото в соцсетях можно увидеть десятки мертвых осьминогов, морских драконов и рыбы, которых выбросило на пляж.

Гейлард добавил, что они "не уверены, как долго это продлится", ведь есть риск того, что небольшой океанский прилив, который начнется в воскресенье, может привести к образованию еще большего количества пены.

"Мы считаем, что это, вероятно, раздражитель, то есть фитопланктон с какой-то шиповатой структурой, но мы очень хотим определить, что это за вид, чтобы подтвердить это", - сказал он.

По словам Гейларда, ученые взяли образцы воды из пены, однако для идентификации организма может потребоваться не менее недели.

В свою очередь Министерство здравоохранения Южной Австралии заявило, что о госпитализации людей в больницы из-за такого инцидента не сообщалось.

"Регион переживает засуху, температура воздуха на выходных достигала 39 градусов по Цельсию. Цветение токсичных водорослей происходит по всему миру и может вызвать массовую гибель водных видов, особенно рыбы и моллюсков. Токсины также могут влиять на качество воды, блокируя солнечный свет и истощая уровень кислорода", - подытожили в The Telegraph.

Последние новости экологии

Как писал УНИАН, в результате подрыва Каховской ГЭС со дна водохранилища вышли наружу токсичные элементы. Исследователи выяснили, что часть местных жителей до сих пор пользуется водой из озер, которые остались после подрыва дамбы, поэтому токсичные элементы могут серьезно угрожать их здоровью.

Также ученые предупредили, что Земле грозит глобальное вымирание уже через 2700 лет. По их словам, такой сценарий не является чем-то совсем невероятным, ведь в истории Земли такое уже случалось.

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