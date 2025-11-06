Швеция уже представила сделку так называемой "коалиции желающих".

Швеция и Украина добились прогресса в финансировании крупной сделки, которая может включать закупку Киевом до 150 истребителей Gripen E, сообщил министр обороны Швеции агентству Reuters.

Он заявил, что Стокгольм может профинансировать часть сделки за счет военной помощи.

Отмечается, что стоимость потенциальной сделки не разглашается, но производитель Saab в третьем квартале продал Таиланду четыре самолета Gripen в рамках заказа на сумму 563 млн долларов США, что вызывает вопросы о способности Украины профинансировать эту покупку.

Какие есть варианты финансирования сделки по Gripen

"Финансирование продвигается, и мы тесно сотрудничаем с украинской стороной", - сказал Пол Юнсон.

По его словам, способность Украины финансировать покупку самолётов из своего бюджета после войны будет центральным элементом сделки, но есть и другие варианты:

"Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, которая составляет 40 миллиардов крон в следующем году (более 4 млд долларов) и 40 миллиардов в 2027 году".

Юнсон сообщил, что Швеция представила сделку так называемой "коалиции желающих" - группе из 16 европейских стран, решивших помочь финансировать войну Украины против России, - и что некоторые из них, возможно, захотят помочь в финансировании покупки самолётов.

"Возможно, страны, у которых есть компоненты системы Gripen, получат дополнительные стимулы для финансирования сделки", - отметил он.

Отмечается, что Gripen оснащён двигателями General Electric, а также многими компонентами, произведенными в Великобритании.

Йонсон заявил, что Швеция активно ведёт переговоры с другими странами ЕС об использовании 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования Украины.

Важно, что компания Saab заявила, что может нарастить производство Gripen для удовлетворения спроса и рассматривает возможность сотрудничества с Украиной, Канадой и другими странами для расширения производства в Швеции и строительства сборочной линии в Бразилии.

Самолеты Gripen для Украины

В октябре Швеция подписала с Украиной долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны, которое предусматривает возможность экспорта истребителей четвертого поколения. Это может стать крупнейшим на сегодняшний день заказом Швеции на самолеты.

Аналитики рассматривают Gripen как недорогую альтернативу более дорогим боевым самолётам пятого поколения, таким как F-35.

Руководитель отдела по связям с медиа Матиас Редстрем заявил, что шведская авиастроительная и оборонная компания Saab пока не подписала контракт на производство истребителей Gripen в Украине.

