Российские оккупационные войска увеличили активность на Покровском отрезке фронта. За вчера враг провел там 100 штурмовых действий.
Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что этот факт свидетельствует о попытке врага ускориться. При этом оккупационные войска РФ не жалеют никаких резервов.
"Для понимания за весь 2025 год больше было только 3 и 4 мая, а именно 113 и 115 штурмовых действий соответственно", – акцентировали авторы сообщения.
Война в Украине: ситуация на фронте
Военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что российские захватчики активизировались на Лиманском направлении фронта. По его словам, вражеская пехота круглосуточно проявляют активность. Оккупанты пытаются обходить с флангов ключевые населенные пункты на этом участке фронта.
Тем временем ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман прокомментировал ситуацию в Покровске. По его словам, об окружении украинских войск речь не идет. Он отметил, что украинский гарнизон у Покровска ведет активные боевые действия с большим использованием оружия: патронов, гранат, мин, снарядов.