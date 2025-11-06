За весь год большее количество штурмов фиксировалось лишь дважды.

Российские оккупационные войска увеличили активность на Покровском отрезке фронта. За вчера враг провел там 100 штурмовых действий.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что этот факт свидетельствует о попытке врага ускориться. При этом оккупационные войска РФ не жалеют никаких резервов.

"Для понимания за весь 2025 год больше было только 3 и 4 мая, а именно 113 и 115 штурмовых действий соответственно", – акцентировали авторы сообщения.

Война в Украине: ситуация на фронте

Военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что российские захватчики активизировались на Лиманском направлении фронта. По его словам, вражеская пехота круглосуточно проявляют активность. Оккупанты пытаются обходить с флангов ключевые населенные пункты на этом участке фронта.

Тем временем ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман прокомментировал ситуацию в Покровске. По его словам, об окружении украинских войск речь не идет. Он отметил, что украинский гарнизон у Покровска ведет активные боевые действия с большим использованием оружия: патронов, гранат, мин, снарядов.

