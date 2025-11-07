Овсянка является надежным источником полезных для сердца цельных зерен, клетчатки и других питательных веществ, сообщает verywell health.
Исследования американской кардиологической ассоциации показали, что овес и овсянка могут способствовать контролю уровня сахара в крови и снижению уровня холестерина, помогают контролировать вес, улучшают здоровье пищеварительной системы и многое другое.
Всего, эксперты перечислили 8 преимуществ ежедневного употребления овсянки:
1. Снижает риск развития хронических заболеваний
Полифенолы, которые есть в овсянке, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они играют ключевую роль в борьбе с окислительным стрессом. Это происходит, когда организм пытается защититься от свободных радикалов, повреждающих клетки.
Исследования показывают, что полифенолы овсяных хлопьев могут помочь противодействовать последствиям старения и потенциально предотвращать хронические заболевания, в частности: сердечные болезни, инсульт, диабет второго типа, ожирение.
2. Улучшает реакцию на инсулин
Овсянка может быть полезной для людей с диабетом 2 типа. Проведенные исследования указывают на то, что бета-глюкановая клетчатка, содержащаяся в овсянке, может снижать уровень сахара в крови и улучшать чувствительность к инсулину.
Поскольку овсянка - это сложный углевод, ее употребление помогает стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая скачки и падения сахара после еды.
3. Содержит большое количество витаминов и минералов
Содержание железа, магния, селена и цинка в овсянке полезно, в частности для поддержания нервной и мышечной функции. Также овсяная каша богата растворимыми волокнами, особенно бета-глюканом, который помогает снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.
4. Улучшает уровень холестерина
Результаты исследования показали, что бета-глюкан овсяных хлопьев может снижать уровень общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), способствуя здоровью сердца.
Поэтому употребление овсяных хлопьев снижает уровень холестерина благодаря добавлению в рацион большого количества клетчатки. Такая пища особенно полезна для снижения риска сердечных заболеваний у людей с умеренно повышенным уровнем холестерина.
5. Способствует похудению
В одном исследовании люди, которые потребляли овсянку в течение 12 недель, имели меньшую массу тела, меньше жира в организме и меньший обхват талии по сравнению с теми, кто получал плацебо - неэффективное вещество, которое дают людям в контрольных группах исследовательских испытаний.
Результаты еще одного исследования показали, что овсянка предотвращает ожирение и накопление жира в области живота, а также улучшает функцию печени у людей.
6. Полезна для кишечника
Бета-глюкан овсяных хлопьев является растворимой клетчаткой и пребиотиком, который обладает различными полезными свойствами для здоровья пищеварительной системы.
Исследования показали, что употребление овса и овсяных хлопьев способствует увеличению количества и разнообразия полезных бактерий в кишечнике у людей с гастроэнтерологическими заболеваниями и без них.
7. Снижает риск развития астмы
Исследования показывают, что включение овса (или овсяных хлопьев) в рацион питания ребенка может помочь снизить вероятность развития астмы. Это происходит благодаря тому, что эта пища способствует уменьшению воспаления.
В то же время, как отмечается, для установления связи между овсяными хлопьями и профилактикой астмы надо получить дополнительные доказательства.
8. Полезно при запоре
Богатое содержание клетчатки в овсянке также способствует здоровому пищеварению и потенциально облегчает запор. Растворимая клетчатка овсянки (бета-глюкан) полезна для нормализации работы кишечника. В частности, она помогает смягчить кал, что облегчает дефекацию и уменьшает вероятность запоров.
Полезная еда на осень
Ранее УНИАН сообщал, что эксперты советуют осенью добавлять в рацион больше сезонных овощей и фруктов. Всего в перечень внесено 7 полезных овощей и фруктов.
Также мы писали, что некоторые продукты обладают противовоспалительными свойствами, поэтому их полезно употреблять, чтобы предотвратить в организме хроническое воспаление и не допустить возникновения целого ряда проблем.