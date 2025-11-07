Овсяную кашу следует постоянно употреблять людям, которые имеют проблемы с пищеварением, диабет, хотят похудеть и еще с рядом проблем со здоровьем.

Овсянка является надежным источником полезных для сердца цельных зерен, клетчатки и других питательных веществ, сообщает verywell health.

Исследования американской кардиологической ассоциации показали, что овес и овсянка могут способствовать контролю уровня сахара в крови и снижению уровня холестерина, помогают контролировать вес, улучшают здоровье пищеварительной системы и многое другое.

Всего, эксперты перечислили 8 преимуществ ежедневного употребления овсянки:

Видео дня

1. Снижает риск развития хронических заболеваний

Полифенолы, которые есть в овсянке, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они играют ключевую роль в борьбе с окислительным стрессом. Это происходит, когда организм пытается защититься от свободных радикалов, повреждающих клетки.

Исследования показывают, что полифенолы овсяных хлопьев могут помочь противодействовать последствиям старения и потенциально предотвращать хронические заболевания, в частности: сердечные болезни, инсульт, диабет второго типа, ожирение.

2. Улучшает реакцию на инсулин

Овсянка может быть полезной для людей с диабетом 2 типа. Проведенные исследования указывают на то, что бета-глюкановая клетчатка, содержащаяся в овсянке, может снижать уровень сахара в крови и улучшать чувствительность к инсулину.

Поскольку овсянка - это сложный углевод, ее употребление помогает стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая скачки и падения сахара после еды.

3. Содержит большое количество витаминов и минералов

Содержание железа, магния, селена и цинка в овсянке полезно, в частности для поддержания нервной и мышечной функции. Также овсяная каша богата растворимыми волокнами, особенно бета-глюканом, который помогает снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

4. Улучшает уровень холестерина

Результаты исследования показали, что бета-глюкан овсяных хлопьев может снижать уровень общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), способствуя здоровью сердца.

Поэтому употребление овсяных хлопьев снижает уровень холестерина благодаря добавлению в рацион большого количества клетчатки. Такая пища особенно полезна для снижения риска сердечных заболеваний у людей с умеренно повышенным уровнем холестерина.

5. Способствует похудению

В одном исследовании люди, которые потребляли овсянку в течение 12 недель, имели меньшую массу тела, меньше жира в организме и меньший обхват талии по сравнению с теми, кто получал плацебо - неэффективное вещество, которое дают людям в контрольных группах исследовательских испытаний.

Результаты еще одного исследования показали, что овсянка предотвращает ожирение и накопление жира в области живота, а также улучшает функцию печени у людей.

6. Полезна для кишечника

Бета-глюкан овсяных хлопьев является растворимой клетчаткой и пребиотиком, который обладает различными полезными свойствами для здоровья пищеварительной системы.

Исследования показали, что употребление овса и овсяных хлопьев способствует увеличению количества и разнообразия полезных бактерий в кишечнике у людей с гастроэнтерологическими заболеваниями и без них.

7. Снижает риск развития астмы

Исследования показывают, что включение овса (или овсяных хлопьев) в рацион питания ребенка может помочь снизить вероятность развития астмы. Это происходит благодаря тому, что эта пища способствует уменьшению воспаления.

В то же время, как отмечается, для установления связи между овсяными хлопьями и профилактикой астмы надо получить дополнительные доказательства.

8. Полезно при запоре

Богатое содержание клетчатки в овсянке также способствует здоровому пищеварению и потенциально облегчает запор. Растворимая клетчатка овсянки (бета-глюкан) полезна для нормализации работы кишечника. В частности, она помогает смягчить кал, что облегчает дефекацию и уменьшает вероятность запоров.

Полезная еда на осень

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты советуют осенью добавлять в рацион больше сезонных овощей и фруктов. Всего в перечень внесено 7 полезных овощей и фруктов.

Также мы писали, что некоторые продукты обладают противовоспалительными свойствами, поэтому их полезно употреблять, чтобы предотвратить в организме хроническое воспаление и не допустить возникновения целого ряда проблем.

Вас также могут заинтересовать новости: