Индия в значительной степени прекратила покупать российскую нефть. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Он отметил, что переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по торговому соглашению проходят хорошо. Трамп также добавил, что получил приглашение посетить Индию.

"Он остановился, в значительной степени перестал покупать нефть в России. Он мой друг, мы общаемся, и он хочет, чтобы я приехал, поэтому мы это решим. Я поеду. У меня была замечательная поездка туда с премьер-министром Моди. Он замечательный человек", – заявил американский лидер.

Санкции против России: другие новости

Напомним, не так давно США впервые с момента инаугурации Дональда Трампа ввели масштабные санкции против России. Они коснулись российских нефтяных гигантов – "Лукойла" и "Роснефти".

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк говорит, что санкции США, Европы и Великобритании против этих компаний могут уменьшить российские доходы на 5,5 миллиарда долларов ежемесячно.

"Если санкции будут соблюдены хотя бы на 80%, в долларовом эквиваленте это составит где-то 5,5 млрд ежемесячных потерь для российского бюджета", – акцентировал он.

