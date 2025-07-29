Давно исчезнувший вид вернулся и здравствует в бразильском атлантическом лесу. Ученые назвали это невероятным событием.

Это южноамериканское млекопитающее,считавшееся вымершим в этом регионе, вернулось с невероятным успехом, ошеломив ученых и защитников природы.

Как пишет The Daily Galaxy, в январе 2025 года в бразильском атлантическом лесу произошло поистине знаменательное событие: южноамериканский тапир, млекопитающее, которое считалось исчезнувшим из этого региона более века назад, был вновь замечен.

Камеры видеонаблюдения засняли этих величественных существ - всего три мирно бродящих по пышным ландшафтам государственного парка Кунамбебе.

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Возвращение южноамериканского тапира в бразильский атлантический лес - поистине невероятное событие.

Последнее подтвержденное наблюдение этого вида в этом районе зафиксировано в 1914 году, целых 111 лет назад. Тапиры, которых часто называют "садовниками леса", играют важную роль в поддержании биоразнообразия региона, распространяя семена и способствуя восстановлению лесов. Однако к началу XX века вид исчез из этого района из-за разрушения среды обитания, охоты и антропогенного освоения.

Возвращение тапира привлекло внимание защитников природы по всему миру. Тот факт, что эти животные смогли выжить в регионе, не встречаясь более века, свидетельствует о невероятной устойчивости как вида, так и самой экосистемы.

У ученых есть несколько гипотез теперешнего внезапного возвращения тапиров. Одна из них предполагает, что скрытая реликтовая популяция тапиров могла сохраниться незамеченной в регионе, избегая контакта с человеком. Другая возможность заключается в том, что тапиры мигрировали из соседних районов, где вид сохранился.

Существует также версия, что это повторное открытие является прямым результатом неустанной работы местных природоохранных организаций и государственных учреждений. За несколько десятилетий усилия по защите Бразильского атлантического леса значительно активизировались благодаря расширению охраняемых территорий и мерам по борьбе с браконьерством.

Хотя точное происхождение этой популяции до сих пор неясно, факт остается фактом: это возвращение свидетельствует о силе долгосрочных усилий по охране вида.

Хотя возвращение южноамериканского тапира – повод для радости, его будущее остаеется неопределенным. По некоторым оценкам, в настоящее время мировая популяция этого вида составляла всего около 4600 особей, и этот вид по-прежнему считается на грани исчезновения.

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