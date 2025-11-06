Уиткофф добавил, что войну в Украине "нужно решить следующей" после Газы.

Войну России против Украины в Соединенных Штатах Америки считают одной из важнейших для разрешения. И в вопросе ее урегулирования есть определенный прогресс.

Такое заявление сделал спецпосланник президента США Дональда Трампа – Стив Уиткофф, выступая на Американском бизнес-форуме в Майами. По его словам, в Вашингтоне убеждены, что смогут завершить российско-украинскую войну.

Уиткофф добавил, что войну в Украине "нужно решить следующей" после Газы:

"Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители", – подчеркнул он.

При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп "постоянно следит" за темой завершения войны в Украине.

Война в Украине: это стоит знать

За вчерашние сутки российские оккупационные войска провели 100 штурмовых действий на Покровском участке фронта. За год большее количество штурмов фиксировали всего дважды.

Тем временем BI со ссылкой на украинских военных пишет, что зона поражения дронами на фронте расширяется. Отмечается, что использование дронов средней дальности становится все более распространенным. Как Украина, так и Россия используют больше дронов средней дальности для ударов по позициям противника на расстоянии 100-200 километров от линии фронта.

