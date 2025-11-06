Этот многовековой напиток по сути представляет собой тирамису в стакане.

Социальные сети научили нас множеству полезных лайфхаков, которые экономят время и деньги, но, пожалуй, самые приятные из них — те, что показывают, как воссоздать любимые напитки из кофеен дома, экономя при этом приличную сумму каждую неделю.

Но что может быть приятнее, чем узнать, как сделать собственными руками кофе из Вены — эйншпеннер — напиток, известный еще с 1800-х годов. Эйншпеннер не только забавно произносить — его приятно и пить, пишет Parade. Это кремовый, бархатный коктейль из эспрессо с густой шапкой подслащенных взбитых сливок сверху.

Что именно представляет собой кофе "айншпэннер"

По словам эксперта по еде и рецептам Рика Роджерса, автора книги Kaffeehaus и ведущего гастротуров по венским кафе, эйншпеннер связан с традиционной одно-конной каретой.

"Эти экипажи были открытыми, поэтому кучеру (фиакеру) нужен был горячий напиток, чтобы согреться на холодном венском воздухе. Эйншпеннер придумали в конце 1800-х в кафе рядом с Оперным театром, где обслуживали кучеров. Напиток согревал их во время длинного ожидания клиентов после спектакля. Шапка из взбитых сливок удерживала тепло и отлично справлялась со своей задачей", — рассказывает Роджерс изданию.

Сегодня существует множество вариантов этого напитка, некоторые из которых отходят от традиции: со льдом, с матча, а также с безмолочной "сливочной" шапкой.

Что входит в венский кофе

Чтобы приготовить классический эйншпеннер, вам понадобится свежесваренный эспрессо (или очень крепкий кофе) примерно на одну чашку, сливки для взбивания, мелкая или сахарная пудра и щепотка соли. Если делаете версию со льдом, нужны кубики льда.

Как приготовить эйншпеннер

Для холодного эйншпеннера сначала сварите две порции эспрессо и дайте им слегка остыть. Наполните стакан льдом и налейте эспрессо. В отдельной миске взбейте сливки с сахаром и щепоткой соли до консистенции растаявшего мороженого — густые, но всё ещё льющиеся. Выложите или аккуратно налейте сливки поверх кофе, чтобы они образовали отдельный слой.

При желании посыпьте сверху какао, корицей или тертым шоколадом — для "кафейного" завершения. Для горячего эйншпеннера просто не используйте лед, но соберите напиток тем же способом слоями.

4 советы по приготовлению эйншпеннера дома

1. Не перевзбивайте. Сливки должны быть мягкими и текучими, чтобы плавно опускаться в эспрессо. Если взбить слишком сильно, они не будут постепенно соединяться с кофе.

2. Используйте хороший эспрессо. Так как ингредиентов немного, качество решает всё. Правильный помол и температура заваривания дадут куда более яркий вкус.

3. Добавьте щепотку соли. Это звучит странно, но небольшое количество соли усиливает и сладость, и горчинку кофе.

4. Охладите стакан. Если готовите холодную версию, несколько минут в морозильнике помогут сохранить чёткие слои, пока вы пьёте.

