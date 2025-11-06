Силы обороны ведут активные боевые действия в городе, используя много оружия, отметил Гетьман.

Сейчас об окружении Сил обороны Украины в Покровске Донецкой области речь не идет. Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман.

"Бои возле Покровска идут более года. Расстояние между группировками россиян, которые пытались окружить, составляет чуть более 10 километров. И оно не уменьшается по меньшей мере последние 3-4 месяца. Говорить, что невозможно ничего подвезти непосредственно к городу Покровск и там трудно вести боевые действия – не соответствует действительности", – сказал Гетьман.

Он добавил, что для логистики Силы обороны в этом районе используют роботизированную технику, привлекая минимально личный состав. В то же время он подтвердил, что россияне держат логистику украинских защитников под огневым контролем, что усложняет весь процесс.

"Вчера только возле Покровска было 100 боевых столкновений. Это означает, что наш гарнизон активно использует все, чем необходимо воевать. Патроны, гранаты, мины, снаряды. Если нельзя ничего подвезти – откуда оно все берется? Там есть какой-то тайный склад в Покровске? Давайте трезво смотреть на вещи. Наш гарнизон возле Покровска ведет активные боевые действия с большим использованием оружия", – добавил Гетьман.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины имели успехи в районе Доброполья на Покровском направлении. В то же время в самом Покровске РФ имела незначительные продвижения, отмечают эксперты.

Между тем BBC отмечает важность Покровска для обеих сторон войны. По данным издания, захват города позволит РФ приблизиться к ее ключевой цели – полному захвату всей Донецкой области. И в таком случае РФ сможет сосредоточиться на боях за "пояс крепостей" – Дружковку, Краматорск и Славянск.

