Его фотографии могут рассказать вам гораздо больше, чем вы думаете.

Если вы уже упражняли свои детективные навыки на парне, с которым согласились пойти на свидание, то, скорее всего, уже подробно просмотрели его страницы в социальных сетях. И, честно говоря, у вас наверняка есть несколько очевидных "красных флагов" относительно фотографий, которые он публикует.

Среди снимков, которые могут вызывать тревогу, — фотографии с оружием, аватарки в солнцезащитных очках, слишком много селфи из спортзала и, конечно, кадры с рыбой, пишет Your Tango. Причем, согласно исследованиям психологов, мужские селфи способны указывать на признаки так называемой "темной" личности. То, что подобные фотографии стали нормой, вовсе не означает, что с их помощью нельзя распознать черты характера людей, с которыми стоит соблюдать особую осторожность.

Исследователи, опубликовавшие научную работу в журнале Personality and Individual Differences, выяснили: два фактора, связанных с мужскими селфи, могут предсказать наличие у мужчины так называемой "темной триады" личностных черт — нарциссизма, макиавеллизма и психопатии.

Видео дня

Если вы не знакомы с этими терминами, есть краткие определения:

Нарциссизм: убеждённость в том, что человек умнее, привлекательнее и лучше других, при этом скрывая внутреннюю неуверенность.

убеждённость в том, что человек умнее, привлекательнее и лучше других, при этом скрывая внутреннюю неуверенность. Макиавеллизм: сосредоточенность на собственных интересах настолько, что человек готов манипулировать, обманывать и использовать других ради достижения своих целей.

сосредоточенность на собственных интересах настолько, что человек готов манипулировать, обманывать и использовать других ради достижения своих целей. Психопатия: отсутствие эмпатии и сочувствия к окружающим, а также склонность к импульсивным и рискованным поступкам.

Эти три черты считаются признаками нарциссического или асоциального расстройства личности — то есть тех, кого мы в быту называем нарциссами, социопатами и психопатами.

Команда исследователей из Университета штата Огайо провела онлайн-опрос среди 800 мужчин из США в возрасте от 18 до 40 лет. Всем участникам задали вопросы о частоте создания и публикации селфи в социальных сетях. Кроме того, они прошли личностные тесты, позволившие оценить уровень нарциссизма, психопатии и асоциальных черт.

Если в аккаунте мужчины в Instagram присутствуют эти два малозаметных признака, психологи считают, что у него может быть "тёмная" личность.

1. Он публикует очень много селфи

Удивительно? Вряд ли. Даже интуитивно многочисленные селфи вызывают ощущение чего-то нездорового, еще до знакомства с исследованиями. Ученые обнаружили: чем больше мужчина делает и публикует собственные фотографии, тем выше у него проявления нарциссизма и психопатических черт.

Здесь важно сделать уточнение. Путешествие мечты в одиночку? Конечно. Делать селфи и делиться ими — нормально. Но коллекция фото в стиле "вот как я выгляжу каждое утро после пробуждения" — уже тревожный сигнал. Сделать такое фото — одно, но его публикация говорит о многом.

И если связь между большим количеством собственных снимков и нарциссизмом мало кого удивляет (хотя это первое исследование, статистически доказавшее это), то высокий балл по психопатии стал неожиданностью. Он свидетельствует об отсутствии эмпатии и более импульсивном поведении.

2. Он активно редактирует свои селфи

Если мужчина перед публикацией исправляет свои снимки, ретуширует недостатки и делает себе "загар Майами" — это не признак психопатии.

"Психопатии свойственна импульсивность. Такие люди сделают фото и сразу выложат его в сеть. Им важно увидеть себя немедленно. Они не будут тратить время на редактирование", — объяснила ведущий автор исследования и доцент кафедры коммуникаций Университета штата Огайо Джесси Фокс.

Однако мужчина, который тщательно обрабатывает фотографии, применяет фильтры и позирует "с поцелуйчиком" перед камерой, набирает высокие баллы по шкале нарциссизма и самообъективации. Конечно, это не означает, что чрезмерно откровенный блогер или молодой человек с неудачным зеркальным селфи — полноценный психопат. Все участники исследования показали результаты в пределах нормы, но с повышенными значениями этих асоциальных черт. Однако впечатление они производят далеко не самое благоприятное.

Отмечается также, что это одно из первых исследований самообъективации (то есть приоритет оценки внешности над другими личными качествами) среди гетеросексуальных мужчин. "Мы знаем, что самообъективация приводит к множеству серьёзных последствий, включая депрессию и расстройства пищевого поведения у женщин. С ростом влияния социальных сетей всё больше людей уделяют чрезмерное внимание внешности. Это значит, что самообъективация может стать более серьёзной проблемой как для мужчин, так и для женщин", — сказала Фокс.

Другие интересные новости о психологии

Ранее УНИАН сообщал про 11 вещей, которые обязательно делает мужчина, который вас любит. Ведь секрет крепких пар не только в преданности или совместной работе над отношениями, но и в мелочах, которые день за днем поддерживают связь.

Кроме того, мы также рассказывали про другие 7 вещей, на которые редко тратятся действительно счастливые люди. Так как по-настоящему счастливые люди знают, что счастье не в покупках, а в образе жизни, в общениии в вещах, которые наполнены смыслом.

Вас также могут заинтересовать новости: