Диктатор хочет, чтобы украинцы приезжали в Беларусь.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко хочет, чтобы украинцы приезжали работать в Беларусь. При этом он пожаловался на выезд из страны самих беларусов.

Как пишет БелТА, самопровозглашенный "президент" Беларуси посетил город Мозырь в Гомельской области, недалеко от украинской границы, где торжественно открыл новый мост через реку Припять. В ходе общения с местными жителями, они заявил, что поначалу якобы не хотел туда ехать.

"Думаю, ну, на фоне войны в Украине как-то тут нам радоваться и президенту ехать… Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега в том числе и для них", - заявил он.

Видео дня

При этом Лукашенко обратился и непосредственно к украинцам.

"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Для нас украинцы - это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке. Предприятий у нас хватает. Есть, где можно работать", – заявил Лукашенко.

Вместе с тем диктатор вскользь упомянул, что сами беларусы бегут из страны.

"У нас в Польшу съехало 10-12 тыс. человек. Хотя, говорят, миллион уехало. Не важно сколько", – сказал он.

Другие заявления Лукашенко

Как писал УНИАН, ранее диктатор похвастался болотами Беларуси и заявил, что Европа должна платить за возможность дышать воздухом с беларуских болот.

Также на днях Лукашенко пригрозил "бахнуть" ядерной ракетой по соседним странам, "если будет плохо".

Вас также могут заинтересовать новости: