Нашествие медуз в Азовском море может быть связано с его высокой соленостью - в такой среде им достаточно комфортно.
Об этом заявила заведующая лабораторией гидробиологических и эколого-токсикологических исследований Института рыбного хозяйства и экологии моря Вера Гетманенко в эфире "Украинского радио", передает "Суспильне".
По солености Азовское море сейчас приближается к черному, говорит эколог.
"Еще в 70-х годах было такое же неистовое море, как сейчас, когда было нашествие медуз до тех пор, пока море не начало распресняться и медузы на некоторое время исчезли. Они всегда были, но в южной части моря, то есть возле Керченского пролива", - рассказала она.
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По словам Веры Гетманенко, медузы весной заходят в Азовское море через Керченский пролив, там зимуют и размножаются. "И поэтому их численность очень велика. Хотя по сравнению с 70-ми годами их численность меньше", - говорит эксперт.
Распреснение Азовского моря она назвала "нормальным процессом", который происходит циклически на протяжении 40 лет.
"Пока нельзя спрогнозировать, будет ли такой процесс снова", - отметила Гетьманенко.
Ожоги на теле человека, которые оставляют медузы, она объясняет наличием стрекательных клеток. Такие ожоги очень болезненны, однако непродолжительны.
Нашествие медуз в Украине
На пляжах Азовского моря - настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах Арабатской стрелки и Запорожской области жалуются, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.
Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.
Еще один важный фактор - постепенное сближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь - еще один аппетитный аргумент для их миграции.