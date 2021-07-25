В 70-х годах медуз там было больше, говорит эксперт.

Нашествие медуз в Азовском море может быть связано с его высокой соленостью - в такой среде им достаточно комфортно.

Об этом заявила заведующая лабораторией гидробиологических и эколого-токсикологических исследований Института рыбного хозяйства и экологии моря Вера Гетманенко в эфире "Украинского радио", передает "Суспильне".

По солености Азовское море сейчас приближается к черному, говорит эколог.

"Еще в 70-х годах было такое же неистовое море, как сейчас, когда было нашествие медуз до тех пор, пока море не начало распресняться и медузы на некоторое время исчезли. Они всегда были, но в южной части моря, то есть возле Керченского пролива", - рассказала она.

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По словам Веры Гетманенко, медузы весной заходят в Азовское море через Керченский пролив, там зимуют и размножаются. "И поэтому их численность очень велика. Хотя по сравнению с 70-ми годами их численность меньше", - говорит эксперт.

Распреснение Азовского моря она назвала "нормальным процессом", который происходит циклически на протяжении 40 лет.

"Пока нельзя спрогнозировать, будет ли такой процесс снова", - отметила Гетьманенко.

Ожоги на теле человека, которые оставляют медузы, она объясняет наличием стрекательных клеток. Такие ожоги очень болезненны, однако непродолжительны.

Нашествие медуз в Украине

На пляжах Азовского моря - настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах Арабатской стрелки и Запорожской области жалуются, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

Еще один важный фактор - постепенное сближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь - еще один аппетитный аргумент для их миграции.

Автор: Юрий Годован