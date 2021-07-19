Многие туристы стараются не обращать внимания на живность.

На популярных украинских курортах Кирилловке и Лазурном нашествие медуз. На косе Пересыпь пляж в буквальном смысле усеян мертвой живностью.

Многие туристы стараются не обращать внимания на живность. Люди продолжают купаться и загорать на пляжах. Но есть и те, кого нашествие медуз очень смущает.

"Купаться тут неприятно. Вода очень теплая, но медуз много. Попадаются места, где их немного меньше. Для тех, кто любит отдых на берегу, как раз самое время ехать в Лазурное", – говорят очевидцы.

Нашествие медуз в Азовском море

На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе в последнее время часто жалуются, что вода стала напоминать кисель.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном.

Еще один важный фактор - постепенное приближение солености обоих морей, в частности, по причине изменения в водном балансе Азовского бассейна. К тому же довольно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона тут - еще один аппетитный довод для их миграции.

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Автор: Денис Прядко