Родители боятся пускать детей купаться в море.

Туристы, которые отдыхают в Кирилловке, жалуются на грязное море и нашествие медуз. Родители не пускают детей в море.

Соответствующее видео заснял один из отдыхающих.

Туристы жалуются, что в море плавают фекалии, а также сотни медуз, из-за которых люди боятся заходить в воду. По словам отдыхающих, если к медузам прикоснуться, то остаются ожоги, и кожа очень печет.

Из-за нашествия медуз родители боятся пускать детей в воду, а из-за мертвых морских обитателей вода сильно воняет.

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Кроме того, в июле Азовское море сменило цвет на коричневый.

В Кирилловке толпы отдыхающих, а на парковках десятки автобусов с туристами. Людей так много, что в обед на пляже нет свободных мест.

Нашествие медуз в Азовском море

На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе в последнее время часто жалуются, что вода стала напоминать кисель.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном.

Еще один важный фактор - постепенное приближение солености обоих морей, в частности, по причине изменения в водном балансе Азовского бассейна. К тому же довольно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона тут - еще один аппетитный довод для их миграции.

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Автор: Анастасия Горбачева