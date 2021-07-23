Эко-активист Павел Вышебаба отметил, что с пляжей каждое утро убирают тысячи медуз, но их миллионы.

Медуз в Азовском море настолько много, что туристы получат ожоги, даже не касаясь морской живности.

Как поясняет председатель ОО "Единая планета", координатор кампании ХутроOFF Павел Вышебаба, это происходит из-за большой концентрации их яда в воде.

"Приехали на Арабатскую стрелку и вот что увидели. В море купаться невозможно из-за нашествия медуз - это не просто дискомфорт, их так много, что даже не касаясь медуз, вы получаете ожоги из-за концентрации их яда в воде. Люди приезжают, разворачиваются и уезжают, отказываются от путевок", - отметил он.

По его словам, специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря Госрыбагентства относят к причинам нашествия медуз постепенное приближение солености Азовского моря к солености Черного моря (из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна) и довольно теплые зимы, способствующие успешной зимовке теплолюбивых медуз.

"Дисбаланс в экосистеме очевиден даже для тех, кто не верил в изменение климата. Недалеко от нашего отдыха в одном месте прошел торнадо, в другом - нашествие пауков в третьем - нашествие комаров везде - медузы. Среди туристов уже слышал о параллели с библейским нашествием саранчи. Время каяться и исправлять экологический кризис, ибо грядет", - прокомментировал Павел Вышебаба.

В завершение эко-активист отметил, что с пляжей каждое утро убирают тысячи медуз, но их миллионы.

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Нашествие медуз в Украине:

На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе жалуются, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

Еще один важный фактор-постепенное приближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь - еще один аппетитный аргумент для их миграции.

Автор: Денис Прядко