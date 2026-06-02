GPS уходит в прошлое: ЕС запускает собственную систему навигации

По данным Европейского космического агентства (ESA), система уже используется миллиардами устройств по всему миру.

Европейский Союз продолжает развивать собственную спутниковую навигационную систему Galileo, которая должна снизить зависимость стран Европы от американского GPS. По данным Европейского космического агентства (ESA), система уже используется миллиардами устройств по всему миру и обеспечивает высокую точность позиционирования.

Galileo считается крупнейшей гражданской спутниковой навигационной системой. В настоящее время она работает на базе орбитальной группировки спутников среднего радиуса действия и интегрирована в большинство современных смартфонов и навигационных сервисов.

Дополнительным этапом развития проекта стала программа Celeste. В марте 2026 года ESA успешно вывело на орбиту первые два спутника новой системы, которая должна дополнить Galileo спутниками на низкой околоземной орбите. Ожидается, что такая архитектура позволит повысить устойчивость навигации к помехам и улучшить качество сигнала в городах, внутри зданий и в северных широтах.

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Издание отмечает, что спутники Celeste будут работать совместно с Galileo и другими европейскими навигационными сервисами. В перспективе демонстрационная группировка должна состоять из 11 аппаратов, а новые запуски запланированы на 2027 год.

Разработчики утверждают, что низкоорбитальные спутники способны обеспечить более мощный сигнал и повысить устойчивость системы к глушению и подмене координат. Особенно актуальной эта задача стала на фоне многочисленных случаев помех спутниковой навигации в Европе в последние годы.

При этом речь пока не идет о полном отказе от GPS. Galileo и Celeste рассматриваются как самостоятельная европейская инфраструктура, которая позволит ЕС иметь собственную систему навигации и позиционирования независимо от решений других государств.

Вынужденный отказ от GPS

Ранее Business Insider сообщил, что украинские пилоты, проходящие базовую летную подготовку в Великобритании, осваивают искусство управления самолетами в условиях полного отсутствия спутниковой навигации. Пилотов с самого начала готовят к жесткому противостоянию с российской радиоэлектронной борьбой.

Отметим, что российские средства РЭБ на протяжении последних двух лет регулярно нарушают работу спутниковой навигации в Балтийском море, что заставило судна переходить на "древнюю" навигацию без использования систем GPS.

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