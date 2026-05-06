Украинские пилоты F-16 учатся воевать 'вслепую' без GPS, – Business Insider

Летчики с Украины, проходящие базовую летную подготовку в Великобритании, осваивают искусство управления самолетами в условиях полного отсутствия спутниковой навигации, сообщает Business Insider.

Как отмечается в материале, пилотов с самого начала готовят к жесткому противостоянию с российской радиоэлектронной борьбой (РЭБ), которая доминирует на поле боя. По имеющимся данным, во время месячного курса под руководством Королевских ВВС курсанты учатся использовать для ориентации реки, горы и другие заметные рельефные особенности вместо привычных цифровых систем.

Один из украинских стажеров подчеркнул, что научиться летать на низких высотах без полной зависимости от GPS очень важно. По его мнению, если для западных коллег это лишь запасной сценарий, то для Украины – ежедневная боевая реальность. Российские войска активно глушат сигналы, мешая самолетам, дронам и системам наведения вооружения.

"Речь идет о создании фундамента, с которого они пойдут дальше", – пояснил начальник штаба ВВС Великобритании главный маршал Харви Смит.

Известно, что более 50 украинцев уже прошли этот этап подготовки, продемонстрировав способность выполнять сложные маневры, взлетать в строю и проводить имитированные обстрелы мишеней.

Этот опыт станет критически важным, когда пилоты пересядут на американские истребители Fighting Falcon, пишет СМИ.

Один из курсантов, который ждал этого момента годами, подчеркнул: "мы были готовы к этому, кажется, четыре года", и теперь он с нетерпением ждет выполнения реальных боевых задач на F-16.

Виртуальный фронт

Ранее УНИАН писал, что Украина получила мобильные симуляторы для F-16. Как отметил министр обороны Михаил Федоров, использование тренажеров позволяет пилотам оттачивать скорость реакции и навыки принятия решений в сложных боевых условиях еще до подъема в небо. По его словам, оборудование разработано по спецзаказу. Оно полностью соответствует техническим требованиям ВСУ и учитывает специфику украинского ландшафта.

