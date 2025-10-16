Уже за первый месяц ударов по НПЗ была выбита пятая часть российской нефтепереработки.

За последние недели Украина нанесла около 60 ударов по российской нефтяной инфраструктуре, выведя из строя не менее 21% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Однако украинский "дипстрайк" сталкивается со все более эффективным противодействием российской ПВО, пишет Reuters.

По данным британской некоммерческой группы Open Source Centre, с начала августа Украина осуществила не менее 58 ударов по ключевым объектам нефтегазового комплекса агрессора. Речь идет не только о НПЗ, но также о насосных станциях, хранилищах и экспортных терминалах. Для сравнения, в июне, до того, как стартовала кампания ударов по российскому нефтегазовому комплексу, был осуществлен лишь один такой удар, а в июле - два.

Самый отдаленный нефтеперерабатывающий завод, атакованный в этой кампании, находится в Тюмени, на расстоянии 1992 км вглубь российской территории. Некоторые НПЗ были атакованы по несколько раз.

По словам неназванного собеседника Reuters в украинском правительстве, основной целью этих ударов является создание в России дефицита ключевых нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, что затруднит продвижение российских войск на передовой.

По расчетам Reuters, удары беспилотников по НПЗ вывели из строя около 21% российских нефтеперерабатывающих мощностей по итогам августа. Но удары не прекращались в сентябре и в октябре, поэтому реальный масштаб, очевидно, больше.

Это уже привело к перебоям с поставками бензина в российские регионы, а внутренние цены на бензин в России выросли примерно на 10%.

Украинские дальнобойные дроны "Лютый" и ФП-1, способные летать на расстояние более 1000 км, являются основными рабочими лошадками в этой кампании по поражению российских объектов. По словам осведомленного источника, обычно каждая такая атака предусматривает использование 20-30 беспилотников и небольшое количество дронов-обманок, которые иногда отправляют вперед, чтобы разрядить российскую противовоздушную оборону.

Иногда атаки бывают и более масштабными. На днях президент Владимир Зеленский заявил на брифинге, что в одной такой операции было развернуто до 300 беспилотников.

"Главной проблемой Украины является масштаб. Хотя она постоянно наращивает производство, у нее недостаточно беспилотников, чтобы регулярно преодолевать российские средства противовоздушной обороны, в то же время Россия также улучшает уровень перехвата, а это означает, что меньшая их часть достигает своих целей", - пишет Reuters со ссылкой на источники.

Чтобы преодолеть российские системы РЭБ, украинские беспилотники используют технологии оптического наведения, когда компьютер дрона через бортовую камеру фотографирует ландшафт под собой и сравнивает его с предварительно загруженной картой. В отличие от навигации по GPS, такую навигационную систему невозможно взломать или заглушить.

Недавно стало известно, что США помогают украинцам разведданными во время проведения этих атак. Источники Reuters тоже подтвердили эту информацию.

Украинские атаки вглубь России: последние новости

Как писал УНИАН, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что 99% средств поражения, летящих вглубь России, являются украинского производства. Он также признал, что ранее западные партнеры связывали Украине руки, запрещая бить предоставленным оружием вглубь РФ.

Вместе с тем Буданов считает, что украинские удары по российскому тылу нанесли российской экономике в целом значительно больший ущерб, чем западные санкции.

