РФ глушит GPS в Балтии, суда переходят на 'древнюю' навигацию, – расследование The Times

Российские средства радиоэлектронной борьбы на протяжении последних двух лет регулярно нарушают работу спутниковой навигации в Балтийском море. Это делает некоторые его участки практически непригодными для безопасного судоходства, говорится в расследовании британской газеты The Times.

По данным издания, часто помехи настолько сильно влияют на навигационные системы, что гражданским судам приходится ориентироваться с помощью традиционных методов навигации – карт, компаса и визуальных ориентиров. Иногда проблемы возникают даже у военных кораблей, которым становится сложно прокладывать курс.

Согласно расследованию, первые признаки масштабных перебоев в работе GPS в северо-восточной Европе начали фиксировать в конце 2023 года. Тогда специалисты заговорили о распространённых случаях "глушения" и "подмены" сигналов – технологий, при которых радиоволны блокируют или искажают спутниковые сигналы, используемые кораблями, самолётами, навигаторами и мобильными устройствами.

Журналисты The Times выяснили, что источниками радиолокационных помех стали как минимум два российских комплекса: мобильная система радиоэлектронной борьбы в районе Санкт-Петербурга и стационарный комплекс Murmansk-BN большой мощности в Калининградской области. Периодически сигналы подавления также фиксировались и из других точек в Калининградском регионе.

До недавнего времени внимание общественности в основном было сосредоточено на проблемах в авиации. Так, в 2024 году финская авиакомпания Finnair временно приостанавливала рейсы из Хельсинки в эстонский Тарту после того, как пилотам дважды пришлось отменять посадку из-за проблем с навигацией, пишут расследователи.

В марте того же года воздействию российских средств РЭБ подвергся и британский военно-транспортный самолёт, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Самолёт проходил рядом с Калининградом по пути на учения НАТО в Польше. Спустя год аналогичная ситуация произошла с рейсом Ryanair в Вильнюсе – самолёт был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Варшаве.

Однако, как отмечают эксперты The Times, судоходство страдает от подобных вмешательств ещё сильнее. Высокопоставленный представитель службы безопасности Литвы заявил журналистам, что у моряков гораздо меньше альтернатив GPS-навигации, чем у пилотов.

Официальные данные о масштабах проблемы, говорится в расследовании, публикуются редко – многие страны считают такую информацию чувствительной с точки зрения национальной безопасности. Тем не менее правительство Эстонии сообщило, что с начала 2024 года в её территориальных водах зафиксировано не менее 60 случаев вмешательства в работу GPS на судах.

В свою очередь финская береговая охрана в районе Финского залива также признаёт наличие постоянных помех. По её словам, на востоке региона они наблюдаются практически непрерывно, а в жаркую погоду могут распространяться и на центральную часть залива. Отдельное исследование учёных Гдыньского морского университета совместно с польской компанией GPS Patron зафиксировало повторяющиеся всплески глушения сигналов из Калининградской области над Гданьским заливом. Иногда такие помехи продолжались до 20 часов.

Проблемы с радиосигналами затрагивают и военные силы стран НАТО. Так, согласно расследованию, в апреле прошлого года несколько кораблей военно-морских сил Германии, включая минные тральщики, на некоторое время потеряли GPS-навигацию во время учений в Гданьском заливе. Эксперты предупреждают, что подобные действия могут представлять серьёзную угрозу безопасности судоходства и авиации в регионе Балтийского моря.

Угрозы со стороны России

Напомним, по данным Lloyd's List Intelligence, в январе в Балтийском море были замечены 23 судна теневого флота РФ под чужими флагами. Великобритания заявила про готовность конфисковывать связанные с Россией танкеры "теневого флота", что может привести к открытию нового фронта против Москвы.

Современная геополитическая ситуация создала наиболее благоприятные условия для России атаковать страны Балтийского региона, уверены эксперты украинского проекта "Институт Черноморских стратегических исследований".

Странам Балтии необходимо уже сейчас привести свои вооруженные силы в полную боевую готовность для минимизации рисков потенциальной эскалации со стороны РФ, пишет "Радио Свобода".

