Такой рецепт является достаточно простым и очень вкусным.

Великолепный вкус принцессы Дианы распространялся на многие сферы жизни, в том числе и кулинарию. Недавно стало известно о способе, которым она любила есть картофель, что также свидетельствует о ее скромной элегантности. Об этом пишет The Take Out.

Как рассказал бывший личный повар Дианы Даррен Макгреди, принцесса любила есть картофель, который покрыт яичным белком и паприкой, после чего его запекали в духовке. Благодаря такому методу создается очень хрустящая и ароматная кожура картофеля.

По словам Макгреди, принцесса любила хрустящий картофель, сочетая его с нарезанной куриной грудкой. Часто она делилась таким блюдом со своими сыновьями Уильямом и Гарри.

Как приготовить картофель, который любила есть принцесса Диана

Для этого блюда подойдет любой сорт картофеля. Вам нужно просто нарезать его на кусочки, чтобы получить максимально хрустящую кожуру, поэтому не забудьте оставить ее.

"Самый важный шаг - обмазать картофель взбитым белком, а затем приправить солью, перцем и любимыми травами и специями. Затем запекайте картошку на сильном огне (от 220 до 230 градусов Цельсия) в течение 20-40 минут, в зависимости от размера и нарезки", - посоветовали в материале.

Несмотря на то, что принцесса Диана любит есть картофель с жареной курицей, его можно также подавать с кремовым или пикантным соусом. К примеру, можно сделать соус из сметаны.

Другие вкусные рецепты

Ранее кулинары поделились "секретным" рецептом, как очень вкусно пожарить яйца. По их словам, добавление кунжута к жареным яйцам придаст им приятную хрусткость и ореховый вкус.

"Семена, которые часто используются в азиатской кухне, придают жареным яйцам замечательную хрустящую основу. А если добавить к ним немного перечного масла, вы получите еще больше вкуса, что сделает их отличной альтернативой вашему обычному завтраку или бранчу", - добавили эксперты.

Также известный кулинар поделилась рецептом бананово-шоколадных маффинов. Как отметила Мэри Берри, банан и шоколад является прекрасным сочетанием, а эти кексы в американском стиле очень нравятся детям.

