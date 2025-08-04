Оккупанты сжимают полукольцо вокруг Покровска, - эксперт

Сейчас россияне вступают в фазу непосредственного штурма Покровска, отметил военный эксперт.

Российская армия вступает в фазу непосредственного штурма Покровска. Вокруг города сжимается полукольцо. Об этом рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук в эфире Еспресо.

"Враг вступает в такую фазу непосредственного штурма Покровска. А тем временем вокруг города сжимаются, ну, точнее, того, что от города осталось, сжимается такое полукольцо. Продолжаются штурмы с юга Соледарского направления, практически на окраинах города пытается обойти город со стороны Днепропетровщины с юго-запада, перерезая трассы Покровск-Межевая, Покровск-Павлоград, ну, Покровск-Межевая перерезали за Павлоградскую трассу борьба идет в районе Урожайного", - говорит эксперт.

Выйдя на трассу Покровск-Константиновка, россияне перегруппировались, усилились резервами и пытались двигаться вдоль трассы на Мирноград. Впрочем, там оккупанты получили отпор и сосредоточились на охвате города с севера.

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"То есть такой образуется мешок очень-очень опасный. Поэтому, очевидно, самые ожесточенные битвы еще впереди на этом участке", - считает Лакийчук.

Покровское направление

Как сообщал УНИАН, на Покровском направлении враг гибнет, но пытается продвигаться дальше ценой огромных потерь в живой силе. Павел Гвозденко, заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ, рассказал, что оккупанты движутся, как зомби.

Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный отметил, что в районе Покровска Донецкой области российские оккупанты достигли успехов. Ситуация довольно угрожающая, но до боев в городе дело еще не дошло.

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