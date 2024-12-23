Биограф рассекретила, что знаменитость чувствовала себя некомфортно на таких событиях.

Большинство людей обожают Рождество за возможность провести время в семейном кругу и отдохнуть от ежедневной рутины. Однако для леди Дианы Спенсер этот праздник не был символом семейного уюта и тепла и не приносил ей счастья.

Как пишет издание People, биограф Ингрид Сьюард рассказала, что принцесса Диана всегда чувствовала себя некомфортно и напряженно в частном имении Виндзоров, Великобритания. Обычно именно там проходили семейные праздники монархов. Ежегодно, на Рождество в частности, там собирались почти все представители королевской династии. Из-за большого количества людей и помпезности таких мероприятий леди Ди пыталась как можно скорее сбежать из имения.

"Когда дела шли совсем плохо, она боялась этих королевских семейных рождественских праздников. Довольно часто Диана сбегала еще до обеда и просто шла в церковь", - отметила биограф.

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Одним из тех, кто заметил, что Диана не получает положительных эмоций от Рождества в кругу королевской семьи, был ее бывший дворецкий. Мужчина рассказал, что в свое время экс-супруга тогда еще принца Чарльза III сравнивала такие празднования со скороваркой. Правда, по словам дворецкого, она была "вынуждена улыбаться и терпеть все, потому что знала, что это ее обязанность".

О мероприятиях высказался и экс-охранник матери принцев Уильяма и Гарри. Он добавил, что для нее Рождество часто "превращалось в чистилище". Когда Диане не удавалось сбежать из поместья, то она тихо уходила на кухню и надеялась, что никто не заметит ее отсутствия.

К слову, подобное поведение можно было заметить и у нынешней жены Чарльза III - королевы Камиллы. Фотограф королевской семьи Артур Эдвардс заметил, что после заключения брака с теперь уже монархом она много раз покидала поместье Виндзоров после обеда. Однако Камилла "убегала" с праздника, чтобы провести время со своей семьей в Уилтшире.

Отметим, что Диана трагически погибла в августе 1997 году. Ее не стало в результате автокатастрофы. Принцессу госпитализировали и пытались ей спасти жизнь, однако ее сердце перестало биться из-за несовместимых с жизнью травм.

Напомним, ранее стало известно, что Елизавета II сказала принцессе Диане в день ее свадьбы с Чарльзом. Эксперт, читающий по губам, также рассекретил, какой была реакция Чарльза, когда он увидел свою невесту.

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