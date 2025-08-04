Сейчас соотношение Украины и РФ 1 к 3, рассказал Евгений Дикий.

Заявления президента США Дональда Трампа о потерях Украины и России с начала года вряд ли соответствуют действительности. Такое мнение высказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" в эфире Радио NV.

"Потери россиян действительно огромные. Но цифры, которые привел Дональд Трамп - я просто удивляюсь, откуда он их берет. Мне очень хотелось бы, чтобы цифры, названные Трампом соответствовали действительности. Однако не похоже даже близко. Но то, что в его причудливом, вымышленном мире соотношение потерь выглядит так - это для нас полезно. Это, возможно, немного увеличит шансы, что он будет меньше давить на нас и, возможно, хоть немного надавит на россиян", - сказал Дикий.

Он добавил, что реальное соотношение "не настолько радужное", как об этом заявляет президент США. В то же время ветеран отметил, что соотношение потерь на фронте "очень серьезно" в пользу Украины.

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"Это, конечно не 8 тысяч к 112. Соотношение примерно 1 к 3 сейчас по общим санитарным потерям. По погибшим еще немного лучше для нас. Потому что у нас, к счастью, значительно больший процент раненых, которые выживают. У россиян значительно больший процент раненых почти сразу превращается в погибших", - добавил Дикий.

Эксперт отметил, что соотношение потерь 1 к 3 хоть и является хорошим показателем, однако Украине этого мало.

"1 к 3 - это, вроде бы, хорошо. Но нам надо 1 к 5, или 1 к 8. Надо такое соотношение, которое озвучил Трамп. Тогда это будет соответствовать реальному соотношению численности нашей армии и российской. Пока что 1 к 3 - это с одной стороны замечательный результат, потому что я прекрасно понимаю, насколько трудно он достигается. Какая это тяжелая работа каждого нашего защитника и защитницы там на фронте. Чтобы до того, как с тобой что-то случится, ты как минимум трех орков успел вывести из строя. Но в реальности нам надо еще больше. У нас бывало и 1 к 5 и даже 1 к 10. Нам надо приближаться к тому", - пояснил Дикий.

Потери в войне: важные новости

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина потеряла в войне против России не менее 600-700 тысяч человек. Зато потери РФ он оценил в примерно 800 тысяч военных.

Уже 1 августа президент США заявил, что с начала года Россия потеряла в войне 112 тысяч солдат. Тогда как Украина, по словам Трампа, без учета без вести пропавших и гражданских потеряла 8000 человек.

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