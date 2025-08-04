Даже на расстоянии километров они будут настолько громкими, будто пролетают у вас над головой.

Самолет вообще — не самый "тихий" вид транспорта. А если говорить об истребителях, то они здесь занимают особое место. Ведь они гораздо быстрее обычных пассажирских или грузовых воздушных суден — и даже громке. Тем более, что никогда не знаешь, где они могут пролететь.

Есть список из пяти самых громких современных истребителей, находящихся в эксплуатации. Их форсажи ревут так, что дрожат стёкла, а звуковые удары ощущаются на километры вокруг, пишет Wion.

Какой истребитель самый громкий

Истребители издают гораздо более громкие звуки. При включённом форсаже уровень шума может достигать 150 децибел — этого достаточно, чтобы повредить барабанные перепонки, если не использовать беруши.

Видео дня

Основные источники шума — это ревущие двигатели и турбулентный, быстро движущийся выхлоп.

F-22 Raptor - король шума

F-22 Raptor известен своим оглушающим ревом, достигающим до 150 дБ. Это сопоставимо по громкости с ракетным запуском или выстрелами, и делает его одним из самых громких истребителей в истории.

F-35 против F-16 - какой истребитель громче?

Истребитель F-35 может издавать до 121 дБ на земле, что примерно на 25 дБ громче F-16, у которого около 97 дБ.

По восприятию это делает F-35 более чем в три раза громче.

Грохочущий Су-35

У российских Су-35 форсаж создаёт шум выше 130 дБ и оставляет яркий тепловой след. Его ревущие двигатели делают его таким же заметным по звуку, как и по лётным характеристикам.

МиГ-21

Классические истребители вроде МиГ-21 при форсаже достигают около 120 дБ и создают ударные волны при переходе звукового барьера. Даже спустя десятилетия их рёв остаётся культовым, а звуковые щелчки — незабываемыми.

Шум от истребителей в сравнении с обычными звуками

Для сравнения: взлетающий истребитель при 150 дБ значительно громче грома (120 дБ), живого рок-концерта (110 дБ) или бензопилы (110 дБ).

Форсаж делает истребители ещё громче, сжигая дополнительное топливо прямо в выхлопе. Это создаёт горячий, быстрый и турбулентный поток газов с оглушающим рёвом, который слышен на километры вокруг.

Звук может вызывать вибрации и даже треск окон далеко за пределами траектории полёта.

Другие интересные новости об истребителях

Ранее УНИАН сообщал, почему кабины истребителей не делают пуленепробиваемыми. Хотя технологии бронирования существуют давным-давно — это точно происходит не из-за халатности разработчиков.

Здесь в дело включается стратегический расчет.

Кроме того, мы рассказывали про 10 самых быстрых истребителей НАТО. В основном все внимание, конечно же, уделено американским разработкам. Но есть множество исключений.

Вас также могут заинтересовать новости: