Самолет вообще — не самый "тихий" вид транспорта. А если говорить об истребителях, то они здесь занимают особое место. Ведь они гораздо быстрее обычных пассажирских или грузовых воздушных суден — и даже громке. Тем более, что никогда не знаешь, где они могут пролететь.
Есть список из пяти самых громких современных истребителей, находящихся в эксплуатации. Их форсажи ревут так, что дрожат стёкла, а звуковые удары ощущаются на километры вокруг, пишет Wion.
Какой истребитель самый громкий
Истребители издают гораздо более громкие звуки. При включённом форсаже уровень шума может достигать 150 децибел — этого достаточно, чтобы повредить барабанные перепонки, если не использовать беруши.
Основные источники шума — это ревущие двигатели и турбулентный, быстро движущийся выхлоп.
F-22 Raptor - король шума
F-22 Raptor известен своим оглушающим ревом, достигающим до 150 дБ. Это сопоставимо по громкости с ракетным запуском или выстрелами, и делает его одним из самых громких истребителей в истории.
F-35 против F-16 - какой истребитель громче?
Истребитель F-35 может издавать до 121 дБ на земле, что примерно на 25 дБ громче F-16, у которого около 97 дБ.
По восприятию это делает F-35 более чем в три раза громче.
Грохочущий Су-35
У российских Су-35 форсаж создаёт шум выше 130 дБ и оставляет яркий тепловой след. Его ревущие двигатели делают его таким же заметным по звуку, как и по лётным характеристикам.
МиГ-21
Классические истребители вроде МиГ-21 при форсаже достигают около 120 дБ и создают ударные волны при переходе звукового барьера. Даже спустя десятилетия их рёв остаётся культовым, а звуковые щелчки — незабываемыми.
Шум от истребителей в сравнении с обычными звуками
Для сравнения: взлетающий истребитель при 150 дБ значительно громче грома (120 дБ), живого рок-концерта (110 дБ) или бензопилы (110 дБ).
Форсаж делает истребители ещё громче, сжигая дополнительное топливо прямо в выхлопе. Это создаёт горячий, быстрый и турбулентный поток газов с оглушающим рёвом, который слышен на километры вокруг.
Звук может вызывать вибрации и даже треск окон далеко за пределами траектории полёта.
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