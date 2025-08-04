Эксперты сомневаются, что после сентября группа будет снова увеличивать добычу нефти.

Цены на нефть 4 августа упали на фоне договоренности расширенного состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) об очередном существенном увеличении добычи нефти, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 18 центов, до 69,49 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки WTI стоила 67,21 долларов за баррель, что на 12 центов, ниже чем 1 августа. Впрочем, по состоянию на 9:19 по киевскому времени котировки вернулись к росту.

ОПЕК+ 3 августа согласилась увеличить добычу нефти на 547 000 баррелей в сутки в сентябре для восстановления своей доли на рынке. Таким образом, с апреля общий прирост добычи картеля составит 2,5 миллиона баррелей в сутки (или 2,4% мирового спроса). Эксперты сомневаются, что ОПЕК+ в сентябре снова увеличит добычу нефти.

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Вместе с тем, беспокойство инвесторов относительно дальнейших санкций США против Ирана и России, сдерживает цены на нефть от падения. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на российскую нефть для покупателей.

И эти угрозы, вероятно, начинают действовать. По данным источников Reuters, по меньшей мере два судна с российской нефтью, направлявшиеся на нефтеперерабатывающие заводы в Индии, были перенаправлены в другие пункты назначения. Это ставит под угрозу поставки около 1,7 млн баррелей в сутки нефти, если индийские нефтеперерабатывающие заводы прекратят покупать российскую нефть, отмечают аналитики ING во главе с Уорреном Паттерсоном в своей записке.

Вместе с тем, источники Reuters в правительстве Индии сообщили, что страна продолжит покупать российскую нефть.

Ситуация на рынке нефти и ультиматум Трампа - главные новости

Цены на нефть марки WTI 30 июля подскочили до отметки в 70 долларов за баррель, а марка Brent стоила более 70 "зеленых" за бочку из-за угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против покупателей российской нефти. При этом, уже по итогам торгов 1 августа нефть стоила дешевле 70 долларов за баррель.

К тому же, 3 августа ОПЕК+ объявил об очередном увеличении добычи нефти. С сентября группа будет добавлять на рынок еще 547 тысяч баррелей в сутки, что потенциально должно способствовать снижению стоимости "черного золота".

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