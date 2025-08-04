В прошлом месяце за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% рынка новых легковушек.

В июле в десятку самых популярных автомобилей на отечественном рынке новых легковушек попали только кроссоверы. Об этом сообщает портал "УкрАвтопром".

Наиболее популярным автомобилем оказался Renault Duster, также известный как Dacia Duster. Он является компактным кроссовером-внедорожником, который начали производить в 2010 году. Автомобиль быстро приобрел популярность. Еще в 2014 году был изготовлен миллионный Duster. Также появилась его версия под брендом Nissan Terrano.

Сразу за Renault Duster идет китайский BYD Song Plus, который продемонстрировал колоссальный рост на украинском рынке. На третьей позиции рейтинга расположилась Toyota RAV4.

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В целом десятка новых легковушек июля выглядит так:

Renault Duster - 491 единица;

BYD Song Plus - 391;

Toyota RAV4 - 245;

Hyundai Tucson - 208;

Honda eNS1 - 206;

Volkswagen Touareg - 165;

Škoda Kodiaq - 164;

Kia Sportage - 162;

Toyota Prado - 155;

Volkswagen ID. UNYX - 131.

Отметим, что в прошлом месяце за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% рынка новых легковых авто.

Самые лучшие автомобили - что говорят специалисты

Одной из наиболее популярных марок (не только в Украине) является Volkswagen. Недавно специалисты портала What Car? решили помочь покупателям и назвали десятку лучших моделей Volkswagen с пробегом. Специалисты советуют уделить внимание, в первую очередь, компактному кроссоверу Volkswagen T-Roc, который может похвастаться комфортной подвеской и высокими показателями безопасности.

Также недавно была определена пятерка очень надежных семейных авто. В рейтинг попали автомобили разных брендов. Среди них были как минивэны, так и кроссоверы, в частности, модели Toyota RAV4 и Honda CR-V.

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