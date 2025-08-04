Президент США резко изменил риторику в отношении Индии, обвинив ее в финансировании российской войны против Украины и объявив о введении тарифов.

Президент США Дональд Трамп неожиданно сделал Индию одной из главных целей своей политики сдерживания России. Стремясь к давлению на Кремль в контексте войны против Украины, он резко раскритиковал Нью-Дели за тесные связи с Москвой и анонсировал новые экономические ограничения.

Как сообщает Bloomberg, изменение риторики Трампа в отношении Индии "ошеломляет". На прошлой неделе американский лидер заявил, что Индия и Россия "могут вместе уничтожить свои мертвые экономики" - это заявление стало поворотным моментом в отношениях между странами, которые США долгое время пытались развивать, видя в Индии баланс к растущей мощи Китая.

"Этот выпад ознаменовал собой потрясающую смену тона для США, которые годами игнорировали тесные исторические связи Индии с Россией, стремясь привлечь эту страну в качестве противовеса Китаю в Азии", - пишет Bloomberg.

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"Наши двусторонние отношения с разными странами имеют свою собственную ценность и не должны рассматриваться через призму третьей страны", - ответил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, подтвердив, что стратегическое партнерство с Москвой остается неизменным.

В то же время Трамп заявил, что Индия якобы остановила закупку российской нефти, однако New York Times, ссылаясь на источники в правительстве, опровергла эту информацию: Нью-Дели продолжит покупать энергоносители в РФ, несмотря на угрозы санкциями.

Кроме дипломатического давления, Трамп также озвучил экономические меры: с 1 августа США вводят 25% тариф на импорт индийских товаров. В заметке в Truth Social он также упомянул о возможном штрафе, назвав закупку оружия и нефти в России неприемлемой, учитывая гибель людей в Украине.

Ожидается, что в конце августа американская делегация посетит Индию для переговоров по торговому соглашению - несмотря на жесткие заявления, Вашингтон пока не разрывает контакты с Нью-Дели.

США и Индия - последние новости

Как сообщал УНИАН, советник президента Соединенных Штатов Америки Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании российской войны против Украины путем закупки нефти у Москвы.

Накануне Трамп обещал наказать Индию за высокие пошлины и торговлю с Россией. Он пригрозил с 1 августа ввести пошлины в размере 25% для этой страны, а также дополнительный штраф за закупки энергоносителей у России. По данным Bloomberg, эти пошлины разрушают надежды Нью-Дели на преференциальный режим в отношении своих региональных партнеров.

Также Трамп заявлял, что он узнал, что якобы Индия намерена прекратить закупать нефть у России. Впрочем, The New York Times сообщило, что Индия не собирается отказываться от российской нефти, несмотря на угрозы Трампа.

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