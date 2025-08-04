Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 4 августа, остался на уровне 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 47 копеек и составляет 48,62 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,60 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,67 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,43 грн/евро, а курс продажи - 48,20 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 4 августа, составляет 114 357 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 720 660 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил 4 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 5 копеек.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 47,64 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 11 копеек.