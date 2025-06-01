Такие вкусности идеально подойдут для выходных.

Банановый хлеб всегда был отличным вариантом для того, чтобы использовать перезрелые фрукты, однако маффины с бананом и шоколадной крошкой от известной кулинарной писательницы Мэри Берри могут стать вашими новыми любимыми вкусностями. Об этом пишет Mirror.

"Банан и шоколад - отличное сочетание, и эти кексы в американском стиле очень нравятся детям. А еще их очень легко готовить", - отметила кулинар.

Ингредиенты на 12 порций:

2 спелых банана, размятые вилкой;

250 г муки высшего сорта;

175 г светлого сахара мускавадо;

одна банка натурального йогурта (около 150 г);

100 г холодного сливочного масла из холодильника;

100 г черной шоколадной крошки;

2 больших яйца;

2 столовые ложки молока;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Также вам понадобятся 12 формочек для кексов и большая миска для смешивания.

Видео дня

Способ приготовления

Смешайте все продукты вместе, кроме шоколадной крошки, пока они не станут однородной массой. После чего аккуратно добавьте шоколадную крошку. Равномерно распределите тесто по формам для кексов и поставьте их в духовку.

Выпекайте около 25-30 минут, пока не получится золотистый оттенок на маффинах. После чего достаньте противень с маффинами из духовки и дайте им остыть. После полного остывания ваши бананово-шоколадные кексы будут готовы к употреблению.

Другие вкусные рецепты

Ранее эксперт рассказала, как вкусно запечь картофель. По ее словам, для этого вам понадобятся пищевая сода, соль и перец, оливковое масло, чеснок, петрушка, а также тимьян. Кулинар отметила, что во время приготовления такого картофеля получится "чрезвычайно хрустящая внешняя корочка с травами и чесноком, а внутри - мягкий, как подушка, мягкий картофель".

В то же время известный шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом лимонной пасты. Он отметил, что такое блюдо поразит многих. Также к нему можно добавить и морепродукты для питательности.

Вас также могут заинтересовать новости: