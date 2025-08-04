Виктория также рассекретила пол будущего ребенка.

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук, которая известна по сериалам "Жены на тропе войны", "Голова" и "Майор и магия", во второй раз станет мамой.

Радостной вестью она поделилась в Instagram во время празднования своего дня рождения.

"Мне 47. Я благодарю тебя, Боже, за лучший подарок на день рождения за всю мою жизнь", - написала Виктория.

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Также актриса устроила гендер-пати, на которой рассекретила пол будущего ребенка. Она держала большой шарик с надписью "Boy or Girl", а когда его проколола, то увидела маленькие шарики синего цвета. У Виктории и ее мужа-воина Владимира Ращука будет сын.

"Владимир, если вдруг еще интересно - у нас будет сын!" - отметила Билан-Ращук.

К слову, в начале полномасштабного вторжения актер Владимир Ращук стал на защиту страны. Он оборонял Киевскую область и был в горячих точках. С Викторией он находится почти 10 лет в браке. У пары есть общая дочь Екатерина, которая учится на актерском факультете в Киевском национальном университете им. Карпенко-Карого.

Напомним, ранее украинская певица Roxolana объявила о первой беременности.

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