Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 4 августа, вырос на 7 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 60 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 47,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 4 августа, подорожал на 47 копеек - до 48,78 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 4 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 5 копеек.

Согласно данным на сайте Нацбанка, по отношению к евро гривня усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 47,64 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 11 копеек.

Как писало издание Reuters, американский доллар продемонстрировал самый стремительный рост за неделю за почти три года по отношению к другим основным валютам. Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины для десятков торговых партнеров, из-за чего некоторые валюты упали.

Кроме того, доллар также укрепился относительно других валют благодаря факторам, не связанным с пошлинами.

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