Россия снова готовит удары по энергетике зимой, - командир подразделения разведки ВСУ

По мнению врага, только так можно заставить людей бежать из города.

Во время осенне-зимнего периода российские оккупанты, вероятно, снова готовят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.

По его совам, россияне планируют бить по энергетической инфраструктуре, поскольку только так можно заставить людей бежать из города.

Видео дня

"Бить они будут, я считаю, по энергетике. Сейчас опять, не забывайте, зима. И когда будет холод, отопительный сезон, они будут бить по энергетике, по водоканалам. Я не хочу никого запугивать, но враг действительно действует как террорист. И он понимает, что стратегически опустошить город, условный Харьков, можно только выбив полностью энергетику. К этому должна власть также быть готова", - сказал он.

Война в Украине - Россия готовит новые площадки для атак

Как сообщал УНИАН, Россия собирается расширить использование оккупированной территории Украины для нанесения ударов беспилотниками по Украине, в частности, планирует использовать для этого территорию Донецкого аэропорта. Аналитики Института изучения войны отмечают, что спутниковые снимки аэропорта, сделанные в июле 2025 года, показывают, что российские власти частично очистили укрепления на взлетно-посадочной полосе и начали строительные работы на стоянках, возможно, в рамках подготовки к установке топливных резервуаров.

Кроме того, OSINT-группа CyberBoroshno сообщила, что спутниковые снимки указывают на то, что российские оккупационные власти строят закрытые складские помещения рядом с разрушенным терминалом аэропорта и готовят пункты ручного управления дронами, зоны разгрузки боеголовок, посты воздушного наблюдения и взлетно-посадочную полосу.

Вас также могут заинтересовать новости: