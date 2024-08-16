Новое исследование осветило важную проблему домашней гигиены, которая может повлиять как на вас, так и на вашу собаку.

Поддержание чистоты на кухне имеет решающее значение для безопасности во время приготовления пищи, но скрытые опасности все еще могут скрываться. Недавнее исследование, проведенное Управлением США по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) показало, что пренебрежение регулярным мытьем миски с едой вашей собаки может представлять риск для здоровья не только вашего питомца, но и вас, пишет Mirror.

Отмечается, что исследователи изучали пищевые привычки владельцев собак и оценивали влияние гигиенических протоколов FDA на загрязнение посуды с кормом для собак.

"Шокирует то, что только 12% из 417 опрошенных владельцев собак мыли тарелку своих собак ежедневно, тогда как 22% мыли ее еженедельно, а еще 18% мыли ее каждые три месяца или вообще не мыли. По данным FDA, это отсутствие чистоты "создает значительные риски для здоровья домашних животных и их владельцев", поскольку создает среду для размножения вредных бактерий, таких как сальмонелла и листерия", - говорится в статье. Видео дня

По словам ученых, обе эти бактерии могут вызвать такие симптомы, как диарея, лихорадка, спазмы или боль в желудке, а также тошнота у людей, с более серьезными симптомами у беременных женщин, детей, взрослых старше 65 лет и лиц с ослабленной иммунной системой.

"Что касается хранения и приготовления пищи, исследование показало, что 43% хранили собачью еду в пределах 1,5 метров от человеческой пищи, 34% мыли руки после кормления собак, а 33% готовили собачью еду на поверхностях, предназначенных для приготовления пищи людьми", - говорится в материале.

Ученые утверждают, что подавляющее большинство владельцев исследуемых собак не знали и не придерживались указаний FDA по обращению и хранению кормов для домашних животных.

"Влияние загрязненного корма для собак может иметь последствия для здоровья собак и людей. Например, было много вспышек, когда как люди, так и собаки болели после контакта с кормом для собак, загрязненным болезнетворными бактериями. Эти риски могут быть усилены в домохозяйствах с детьми и/или людьми с ослабленным иммунитетом, а это более трети домохозяйств респондентов", - резюмирует СМИ.

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