Поддержание чистоты на кухне имеет решающее значение для безопасности во время приготовления пищи, но скрытые опасности все еще могут скрываться. Недавнее исследование, проведенное Управлением США по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) показало, что пренебрежение регулярным мытьем миски с едой вашей собаки может представлять риск для здоровья не только вашего питомца, но и вас, пишет Mirror.
Отмечается, что исследователи изучали пищевые привычки владельцев собак и оценивали влияние гигиенических протоколов FDA на загрязнение посуды с кормом для собак.
"Шокирует то, что только 12% из 417 опрошенных владельцев собак мыли тарелку своих собак ежедневно, тогда как 22% мыли ее еженедельно, а еще 18% мыли ее каждые три месяца или вообще не мыли. По данным FDA, это отсутствие чистоты "создает значительные риски для здоровья домашних животных и их владельцев", поскольку создает среду для размножения вредных бактерий, таких как сальмонелла и листерия", - говорится в статье.Видео дня
По словам ученых, обе эти бактерии могут вызвать такие симптомы, как диарея, лихорадка, спазмы или боль в желудке, а также тошнота у людей, с более серьезными симптомами у беременных женщин, детей, взрослых старше 65 лет и лиц с ослабленной иммунной системой.
"Что касается хранения и приготовления пищи, исследование показало, что 43% хранили собачью еду в пределах 1,5 метров от человеческой пищи, 34% мыли руки после кормления собак, а 33% готовили собачью еду на поверхностях, предназначенных для приготовления пищи людьми", - говорится в материале.
Ученые утверждают, что подавляющее большинство владельцев исследуемых собак не знали и не придерживались указаний FDA по обращению и хранению кормов для домашних животных.
"Влияние загрязненного корма для собак может иметь последствия для здоровья собак и людей. Например, было много вспышек, когда как люди, так и собаки болели после контакта с кормом для собак, загрязненным болезнетворными бактериями. Эти риски могут быть усилены в домохозяйствах с детьми и/или людьми с ослабленным иммунитетом, а это более трети домохозяйств респондентов", - резюмирует СМИ.
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