В исследовании приняло участие 18 собак вместе со своими владельцами.

Собаки благодаря нюху могут чувствовать, как себя эмоционально чувствуют хозяева. Во время того, как люди находятся в стрессе, их запах может негативно влиять на собак и вызвать у них тревожность. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature, передает Neuroscience News.

Участниками исследования стали 18 собак и их хозяева. Ученые научили животных различать два места расположения мисок: одна была с лакомством, а другая пустая. Когда собаки научились обнаруживать такие места, исследователи принесли другую миску и поставили её в другом месте. Если животное быстро шло к новой миске, то это считали "оптимистическим" выбором, но если медленно - "пессимистическим".

Отмечается, что во время исследования хозяева собак находились в разных эмоциональных состояниях: кто-то решал сложные математические задачи, что вызвало стресс, а некоторые слушали успокаивающую музыку, которая вызывала расслабление. Поэтому именно запахи пота от людей влияли на реакцию собак.

Видео дня

Ученые выяснили, что когда животные чувствовали запах людей, которые имели стресс, то они обычно делали "пессимистический" выбор, а именно медленнее шли к новой миске. Однако такой эффект не был зафиксирован у животных, которые нюхали хозяев в хорошем настроении.

Благодаря результатам исследования стало известно, что собаки действительно могут воспринимать эмоциональное состояние людей через обоняние, ведь запах стресса, возможно, делает собак более тревожными.

По словам ученых, собаки, которые подвергались воздействию запаха стресса, лучше научились различать вкусности и пустые миски, по сравнению с теми, которые не чувствовали запаха. Исследователи считают, что такая реакция может быть связана с тем, что запах стресса повышает бдительность собак и стимулирует их к более тщательному анализу ситуации.

Другие исследования о животных

Ранее УНИАН рассказывал о том, имеют ли животные друзей, как у людей. Исследователи говорят, что для высокосоциальных животных отношения определяются разным уровнем доверия и близости.

Также сообщалось, что ожирение у кошек может помочь людям во время похудения. По словам ученых, коты являются хорошей моделью для изучения ожирения у людей, с помощью которых можно стать здоровыми.

Вас также могут заинтересовать новости: