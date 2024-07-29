Речь идет о собаках, которые не нуждаются в особом уходе.

Существуют породы, которые будут идеальными для ленивых любителей домашних животных. Речь идет о собаках, которые не требуют особого ухода. Эти беззаботные пушистики с радостью пропустят салон, проигнорируют недостаток энтузиазма на пробежках, а вместо этого вздремнут, пишет Study Finds.

Кинологи выделяют 5 пород собак, которые не нуждаются в особом уходе:

Такса

Таксы – любящие и преданные. Они не сложные в уходе. Порода требует лишь периодического ухода за шерстью. Средняя продолжительность жизни таксы составляет около 12-16 лет.

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Изначально такса была выведена как охотничья собака, с тех пор она превратилась в идеальную собаку для дома. Эти животные нуждаются всего в 30 минутах физических упражнений. Это милые, немного упрямые домашние любимцы, с которыми можно проводить ленивые дни.

Бассет-хаунд

У этих собак с опущенными мордочками душевные глаза и любящая натура. Такие же ленивые, как и очаровательные, бассет-хаунды с удовольствием проводят день, дремля. Они будут счастливы от одной длинной ежедневной прогулки, за которой следует еще более долгий сон дома. Это довольно малоэнергичные и медлительные щенки, а их короткая шерсть не требует особого ухода.

Чихуахуа

Эти маленькие щенки могут испытывать эмоциональную потребность. Они не только сильно привязываются к своим хозяевам, но и стараются выглядеть храбрыми перед близкими. Они легко адаптируются, имеют независимые черты характера, но им достаточно пробежать несколько кварталов, чтобы получить достаточно физических упражнений.

Итальянский хорт

Это маленькие крошечные собаки выглядят немного холодными. Итальянские борзые очень маленькие и любят быть ручными. Они имеют тонкую шерсть и требуют минимального ухода. Это легкие в общении собаки-компаньоны, но их не рекомендуют заводить семьям, где есть маленькие дети.

Французский бульдог

Французские бульдоги довольно популярны, а в эпоху социальных сетей они стали еще популярнее. Эти хорошенькие щенки – послушные и любящие. Они с удовольствием проводят время со своей семьей. Хотя они имеют много энергии, им, как правило, не хватает выносливости.

Интересности

Собаки благодаря обонянию могут чувствовать, как себя эмоционально чувствуют хозяева. Во время того, как люди находятся в стрессе, их запах может негативно влиять на собак и вызывать у них тревожность.

Если изучать толстых котов, то это может помочь в лечении ожирения людей. Изменения в микробиомах кошачьего кишечника в ответ на изменения в диете схожи с теми, которые наблюдаются у людей.

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