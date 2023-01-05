Идеальная кухня - это мечта любой хозяйки. Однако далеко не у всех есть время на регулярное поддержание чистоты на кухне. Многие хозяйки не знают как быть, если женщина работает с утра до вечера и сил на уборку уже просто не остается.
Работающие женщины не понимают, что делать с посудой, на мытье которой уже не остается ни сил ни времени, и почему мамы и бабушки в один голос повторяют приметы, связанные с оставленной в раковине грязной посудой.
Давайте попробуем разобраться вместе в том, когда нужно мыть посуду, можно ли оставлять посуду в раковине на ночь и к каким последствиям это может привести.
Чем опасна грязная посуда
Во-первых, грязная посуда - это идеальная среда для бактерий. Во-вторых, именно грязная посуда может стать причиной появления в доме тараканов, муравьев, мошек и других насекомых, от которых потом будет крайне сложно избавиться.
Если вспомнить о том, с какой скоростью размножаются бактерии, становится совершенно понятно, почему нельзя оставлять посуду в раковине.
Если вы не до конца понимаете, что будет, если не мыть посуду и все еще задумываетесь над тем, можно ли оставлять грязную посуду на ночь, просто взвесьте все "за" и "против" мытья посуды в тот момент, когда у вас нет времени или вы слишком устали.
Грязная посуда в раковине до утра засохнет и отмыть ее будет гораздо сложнее. На кухне появится крайне неприятный запах, избавиться от которого будет достаточно сложно.
Кроме того, если у вас есть кот, грязная посуда в раковине может его заинтересовать и ночью вы рискуете проснуться от грохота.
Также давайте вспомним о том, что каждому их нас хотелось бы принимать пищу в чистой кухне и не видеть гору грязной посуды. Кроме того, грязная посуда, оставленная в раковине на ночь, имеет крайне негативную энергетику и плохо сказывается на вашем настроении. Вы постоянно будете помнить о том, что вас ждет уборка, которую вы все время откладываете.
Когда нужно мыть грязную посуду
Ответ здесь может быть только один - сразу после приема пищи. Желательно мыть посуду сразу после того, как вы убрали со стола, не откладывая уборку в долгий ящик. Чем быстрее вы уберете на кухне, тем быстрее сможете заняться своими делами, но самое главное - вы не будете постоянно находиться в плену психологического ожидания предстоящей уборки.
Приметы, связанные с грязной посудой
Народные приметы говорят о том, что грязная посуда несет в семью разлад. Если вы спросите маму или бабушку, почему нельзя ложиться спать с грязной посудой их ответ будет предельно прост и базироваться он будет не на одной, а сразу на нескольких приметах.
Оставленную на ночь грязную посуду считают причиной семейных ссор и неурядиц.
Также существует примета, говорящая о том, что, что грязная посуда отпугивает удачу. Именно по этой причине старшее поколение убеждено, что посуду нужно мыть сразу после приема пищи и нельзя оставлять грязную посуду на ночь ни в раковине, ни в посудомойке.