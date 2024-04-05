Кумин полезен для здоровья и хорошего самочувствия - от улучшения пищеварения до укрепления иммунитета.

Аромат кумина придает блюду дополнительную остроту, но на этом его преимущества не заканчиваются. Выраженный вкусовой профиль специи также получил распространение благодаря его медицинскому применению.

Издание Pinkvilla пишет, что кумин оказался универсальной специей, которая заслужила свое место как на кухне, так и в аптечке, ведь имеет широкий спектр влияния - от улучшения пищеварения и снижения веса до укрепления иммунитета и поддержки общего самочувствия.

Что такое кумин

Кумин, научно известный как Cuminum cyminum, - это ароматная специя, получаемая из семян цветущего растения семейства Апиасовые. Его теплый, землистый аромат придает глубину таким блюдам, как карри, рагу, супы и смеси специй, такие как гарам масала и порошок чили. Кроме того, его часто используют в качестве приправы к овощам, рису, хлебу и даже напиткам.

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Помимо кулинарного применения, кумин также известен своим впечатляющим питательным профилем. Он является богатым источником железа и других минералов, таких как марганец, магний и кальций. Кроме того, тмин содержит такие витамины, как витамин А, витамин Е и несколько витаминов группы В, включая тиамин, рибофлавин и ниацин. Он также является хорошим источником пищевых волокон и обладает антиоксидантными свойствами.

10 полезных свойств тмина, о которых следует знать

Помогает ускорить процесс пищеварения

Кумин стимулирует выделение пищеварительных ферментов, включая липазу, амилазу и протеазу, которые необходимы для расщепления жиров, углеводов и белков, что продемонстрировало исследование. Усиливая выработку ферментов, тмин способствует эффективному пищеварению и усвоению питательных веществ. В конечном счете, эта способность специи способствует улучшению пищеварения, потенциально уменьшая такие симптомы, как вздутие живота, несварение желудка и дискомфорт.

Способствует снижению веса

Кумин обладает несколькими потенциальными механизмами, способствующими снижению веса. Исследования показали, что он может повышать скорость метаболизма, что приводит к увеличению расхода калорий. Кроме того, он может способствовать сжиганию жира, повышая его окисление и утилизацию. Кумин подавляет аппетит, снижая потребление калорий и тягу к еде, что еще больше способствует похудению.

Чтобы похудеть с помощью кумина, можно употреблять его в виде куминной воды. Необходимо семена кумина замочить на ночь, процедить утром и пить натощак, чтобы ускорить потерю веса и обмен веществ.

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Куминальдегид, содержащийся в тмине, может повышать чувствительность к инсулину, что означает, что клетки становятся более восприимчивыми к действию инсулина - гормона, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови. Улучшение чувствительности к инсулину может способствовать лучшему усвоению глюкозы клетками, что приводит к снижению уровня сахара в крови.

Еще один возможный способ, которым тмин может помочь контролировать уровень сахара в крови, - это ингибирование определенных ферментов, участвующих в переваривании углеводов. Замедляя переваривание углеводов, тмин может предотвратить быстрый подъем уровня сахара в крови после приема пищи.

Кроме того, тмин богат пищевыми волокнами, которые могут оказывать положительное влияние на контроль уровня сахара в крови. Волокно помогает снизить уровень сахара в крови, так как препятствует быстрому всасыванию глюкозы в кровь.

Может способствовать повышению уровня эстрогена

Семена кумина обладают эстрогенным действием. Это может быть связано с наличием фитоэстрогенов, таких как лютеолин и апигенин. Сообщается, что эти соединения обладают эстрогеноподобной активностью. Эти фитоэстрогены также увеличивают плотность и массу костной ткани, вызывая антиостеопоротический эффект.

Помогает при проблемах с дыханием

Эфирное масло кумина, способствует улучшению состояния дыхательных путей. Тимол, один из основных компонентов эфирного масла тмина, проявляет антимикробную активность в отношении широкого спектра микроорганизмов, включая бактерии и грибки. Было показано, что он оказывает ингибирующее действие на такие патогены, как кишечная палочка, золотистый стафилококк и Candida albicans. Эти эфирные масла обладают противомикробными и отхаркивающими свойствами, которые помогают смягчить респираторные симптомы и поддержать общее здоровье дыхательной системы.

Помогает справиться со стрессом

Исследования показывают, что потенциальная польза тмина заключается в том, что он помогает организму справиться со стрессом. Эта способность специи обусловлена его антиоксидантными свойствами.

Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые ответственны за образование вредных химических веществ и приводят к стрессу. Уничтожая свободные радикалы, антиоксиданты помогают защитить клетки от окислительного повреждения и поддерживают общее клеточное здоровье.

Кумин содержит различные антиоксидантные соединения, такие как фенольные соединения, витамин С и каротиноиды, которые способствуют его общей антиоксидантной способности. Эти антиоксиданты совместно противодействуют вредному влиянию свободных радикалов, снижая окислительный стресс и потенциально смягчая его воздействие на организм.

Помогает бороться с воспалением

Кумин богат противовоспалительными соединениями, такими как альдегиды и некоторые фитохимические вещества, которые подавляют выработку молекул воспаления, таких как цитокины и простагландины, и помогают в профилактике и лечении хронических заболеваний.

Может помочь улучшить состояние кожи

Антиоксиданты, содержащиеся в тмине, играют важнейшую роль в защите кожи от повреждения клеток и окислительного стресса. Окислительный стресс способствует процессу старения, поэтому антиоксиданты, витамин Е и фенольные соединения, содержащиеся в тмине, помогают нейтрализовать радикалы. Это помогает уменьшить заломы, морщины и другие проявления старения кожи.

Во-вторых, противовоспалительные свойства также помогают избежать некоторых кожных заболеваний, таких как акне, экзема или дерматит. Куминальдегид, лимонен и линалоол - вот некоторые противовоспалительные компоненты, присутствующие в семенах тмина, которые помогают предотвратить воспалительные заболевания кожи.

Может помочь при сердечно-сосудистых заболеваниях

Исследования показали, что экстракт семян черного тмина может помочь регулировать уровень артериального давления, снижая как систолическое, так и диастолическое давление. Биоактивные соединения черного тмина, такие как тимол, тимохинон и дитимохинон, обладают антигипертензивными свойствами.

Они помогают расслабить артерии. Кроме того, богатое содержание антиоксидантов в черном тмине, включая фенольные соединения и тимохинон, помогает защитить сердечно-сосудистую систему от окислительного стресса и разрушительного действия свободных радикалов.

Согласно результатам исследования, употребление экстракта черного тмина дважды в день может способствовать незначительному снижению уровня артериального давления у пациентов с гипертонией.

Помогает бороться с бактериями и паразитами

Существуют исследования, подтверждающие тот факт, что семена кумина могут проявлять антипаразитарную активность против различных паразитов.

Такие соединения, как тимол и терпены, содержащиеся в масле семян тмина, обладают антибактериальными свойствами и, как оказалось, подавляют рост кишечной палочки и сальмонеллы.

Побочные эффекты тмина

Хотя тмин в целом безопасен для большинства людей, есть несколько потенциальных рисков:

аллергические реакции;

желудочно-кишечный дискомфорт;

может вызывать изжогу во время беременности;

может усугубить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Ранее УНИАН писал, что полезно ли масло семян черного тмина.

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