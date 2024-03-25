Отмечается, что не всем можно употреблять в пищу этот вид масла.

Многие из нас слышали о пользе масла семян черного тмина. Оказывается, это масло содержит высокий уровень омега-3.

По словам экспертов, за семенными маслами в целом закрепилась дурная слава, не подкрепленная исследованиями в области диетологии. Однако регулярное употребление небольшого количества масла семян черного тмина многие превозносят как средство для укрепления здоровья, подобно тому, как несколько лет назад некоторые помешались на яблочном уксусе.

"Масло семян черного тмина получило положительную репутацию за то, что оно несколько отличается от обычных семенных масел, используемых в нашей пищевой системе", - говорит USA TODAY дипломированный диетолог Кэролайн Томасон.

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Чем полезно масло семян черного тмина

Масло черных семян - источник омега-3 жирных кислот, отмечает Томасон. Согласно данным Национального института здоровья США, вы должны получать от 1,1 до 1,6 грамма омега-3 ежедневно. Чайная ложка масла черных семян содержит около 1 грамма.

Некоторые исследования показывают, что существует связь между употреблением небольшого количества масла семян черного тмина и улучшением обмена веществ, снижением веса, регуляции уровня сахара в крови и здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Кому нельзя принимать масло семян черного тмина

По данным Кливлендской клиники, не стоит употреблять масло семян черного тмина во время беременности, в послеоперационный период или при назначении препаратов для разжижения крови.

Что будет, если принимать масло семян черного тмина каждый день

Томасон напоминает, что употреблять масло семян черного тмина и ожидать внезапного, масштабного преображения – не стоит.

"Одного продукта недостаточно, чтобы изменить наше здоровье", - говорит она. "Если вы уже работаете над изменением своего образа жизни, то вам стоит употреблять не больше чайной ложки масла семян черного тмина в день. В противном случае я бы в первую очередь сосредоточилась на здоровой диете и физических упражнений".

Ранее УНИАН писал, что врач назвал 5 продуктов для похудения: что добавить в рацион.

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