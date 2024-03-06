Диетологи рассказали о пользе и вреде специй.

Специи - это не просто ароматические добавки, но и мощные вещества, обладающие множеством преимуществ для здоровья. Диетологи перечислили некоторые из самых сильнодействующих специй, пишет indianexpress.com.

Куркума - польза и вред

Диетолог Приянка Рохатги рассказала, что куркума содержит мощный антиоксидант куркумин, который обеспечивает противовоспалительные и противомикробные свойства:

"Исследования показывают, что куркума может помочь в лечении артрита, проблем с пищеварением и сердечно-сосудистых заболеваний. Яркий желтый пигмент может также защищать функцию мозга".

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Диетолог Сангита Тивари добавила, что некоторые исследования также показывают, что куркума может обладать противораковыми свойствами, потенциально препятствуя росту раковых клеток и даже повышая эффективность химиотерапии.

Вместе с тем, специалисты предупреждают, что куркума в высоких дозах или в течение длительного периода времени может ухудшить существующие проблемы с почками или желчным пузырем у некоторых людей. Кроме того, людям с нарушениями свертываемости крови перед употреблением куркумина требуется посоветоваться с врачем.

Черный перец - польза и вред

Доктор Рохатги объяснила, что черный перец не только обладает антиоксидантными и антибактериальными свойствами, но также способствует усвоению питательных веществ и повышает биодоступность куркумина. Вдобавок к этому, он помогает секреции пищеварительных ферментов.

Несмотря на эти преимущества, доктор Тивари указала на то, что его чрезмерное потребление может привести у некоторых людей к желудочно-кишечному дискомфорту, например изжоге или раздражению. Кроме того, людям с определенными желудочно-кишечными заболеваниями, такими как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), возможно, придется ограничить потребление, чтобы избежать обострения симптомов.

Кориандр - польза и вред

По словам доктора Рохатги, листья и семена кориандра облегчают пищеварительный дискомфорт, повышают уровень холестерина и повышают иммунитет, отчасти благодаря богатому содержанию антиоксидантов.

Однако она объяснила, что могут возникнуть местные или респираторные аллергические реакции. Кроме того кориандр, может слегка снизить уровень сахара в крови, поэтому может потребоваться корректировка дозировки, если человек принимает лекарства от диабета.

Какая специя лучше для здоровья

По словам доктора Рохатги, куркума, возможно, является одной из самых мощных лекарственных специй благодаря невероятной антиоксидантной и противовоспалительной активности входящих в ее состав соединений куркумина.

Напомним, ранее была названа специя №1, которая помогает снизить кровяное давление.

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