Цветная капуста - универсальный овощ, который можно готовить разными способами.

Существует много способов готовить цветную капусту, но один из них - самый популярный. Издание Eating Well расспросило, как готовить этот овощ, у пяти шеф-поваров, и все они согласились, что один способ является лучшим, и это - жарка.

Отмечается, что цветная капуста легко впитывает другие вкусы, и это делает ее универсальным ингредиентом, который можно готовить по-разному, в том числе на пару. Такая капуста будет вкусной, если ее еще полить маслом и приправить свежей зеленью.

Издание рассказало и о других распространенных способах приготовления цветной капусты.

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Запекание

Нарезанные соцветия цветной капусты запекаются в духовке, разогретой до 200-220°С. Такая температура позволяет достичь хрустящей текстуры, а также приятного аромата путем карамелизации натуральных сахаров. Небольшое количество масла поможет удержать влагу, а соль еще больше усилит вкус.

Пассерование

Пассерование цветной капусты предполагает частое перемешивание кусков на горячей сковороде с небольшим количеством масла или другого кулинарного жира, пока поверхность не подрумянится и не будет достигнута нежная текстура. Поскольку грубо нарезанная цветная капуста готовится долго, во многих рецептах предлагают их перед пассерованием сначала отварить.

Жарка на гриле

Стейки из цветной капусты становятся все более популярным блюдом. Головку нарезают вертикальными ломтиками толщиной 2-2,5 см. Перед тем, как положить на горячий гриль, сбрызгивают маслом и приправляют специями. Обжаривать по 2-3 минуты с каждой стороны. Результат - мягкая мясистая текстура и дымный аромат.

Как готовят цветную капусту шеф-повара

Все опрошенные шеф-повара, пишет издание, умеют готовить цветную капусту несколькими способами, однако у всех любимый - это жарка.

"Я люблю мелко обжаривать соцветия цветной капусты в оливковом масле, а затем запекать их в духовке. Это гарантирует, что каждый уголок и щель цветной капусты будут покрыты маслом, что предотвратит высыхание", - рассказал шеф-повар Time and Tide и победитель Top Chef Season 21 Дэнни Гарсия.

Он советует подавать такую цветную капусту с изюмом, маринованным луком, свежей зеленью.

Также, чтобы капуста была вкусная, утверждает Дэнни, нужно нарезать головку большими кусками для оптимальной текстуры и обязательно смазывать их достаточным количеством масла, чтобы избежать сухих пятен.

Шеф-повар-инструктор растительного кулинарного искусства Ричард ЛаМарита советует нарезать цветную капусту небольшими кусочками, а затем полностью погрузить их в масло, нагретое до 180°С, примерно на минуту или до тех пор, пока они не приобретут хрустящую текстуру и золотистость.

Сестры-шеф-повара Хизер Голден Рэй и Дженни Энгель тоже угощают гостей жареной цветной капустой.

"Мы используем масло из рисовых отрубей без ГМО, потому что это масло с нейтральным вкусом. Оно сильно нагревается и делает цветную капусту хрустящей, но не жирной", - говорит Хизер.

Она рассказала, что жарит цветную капусту от 90 секунд до 2 минут, в зависимости от того, насколько толсто её нарезали, а затем перекладывает на противень, застеленный бумажным полотенцем. Перед подачей к капусте добавляет миндаль, клюкву, свежую мяту.

Шеф-повар и победитель 14 сезона Top Chef и Tournament of Champions Брук Уильямсон жарит цветную капусту при температуре около 220 °С.

Он говорит, что маринует ее в очень ароматном маринаде, который готовит из кислого йогурта, карри, куркумы и кориандра. Капусту выкладывает осторожно в один слой, чтобы куски не ложились один на другой. Затем обжаривает их до красивого золотистого цвета.

Ранее УНИАН рассказывал, как сделать капусту в 10 раз вкуснее. Речь идет о рецепте от известного кулинарного писателя Хэтти Луи МакКиннон под названием ямидзуки.

Это капустный салат, название которого переводится как "затягивающий". Его легко сделать за считанные минуты. Сейчас этот капустный салат становится трендом в ресторанах Нью-Йорка.

Для него вам понадобятся такие ингредиенты, как краснокочанная или фиолетовая капуста, чеснок, поджаренное кунжутное масло, жареные белые кунжутные семена, саке, грибной или куриный бульон в порошке, коричневый сахар, соль и глутамат натрия.

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