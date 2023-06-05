Рассказываем, что нужно для цветной капусты, чтобы собрать шикарный урожай.

Опытные огородники считают, что лучшая подкормка для капусты - калийно-фосфорные удобрения и борная кислота, именно они дают возможность качанам завязываться. УНИАН подробно выяснил, чем можно подкормить капусту для роста бюджетно и эффективно.

Почему не завязывается цветная капуста - главные причины

Главная проблема, с которой сталкиваются дачники - это отсутствие завязей вообще или они есть, но слишком мелкие. Это происходит из-за нехватки полезных веществ, а особенно:

суперфосфатов;

калийно-фосфорных удобрений;

борной кислоты;

специальных химических стимуляторов.

Вносить такие удобрения нужно уже на стадии формирования бутонов, чаще всего - под корень 3-4 раза за сезон, но иногда можно использовать и метод опрыскивания.

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Как вырастить цветную капусту в открытом грунте с помощью разных удобрений

Для того чтобы завязь кочанов происходила быстро и качественно, желательно чередовать минеральные и органические удобрения, а также соблюдать интервал - 10-15 дней.

Минеральные удобрения могут быть следующими:

аммиачная селитра - вносить сразу после пересадки рассады в открытый грунт, а во время цветения вообще не использовать;

- вносить сразу после пересадки рассады в открытый грунт, а во время цветения вообще не использовать; калийные удобрения и суперфосфат - добавлять во время завязывания кочанов;

- добавлять во время завязывания кочанов; борная кислота - использовать внекорневой способ на этапе формирований белых соцветий, а потом еще раз через две недели.

Самые популярные органические удобрения - это компост, коровяк, перегной и птичий помет. Компост и коровяк вносят за два месяца до посадки, а настоем из коровяка и птичьего помета можно поливать растения. Важно помнить, что в свежем виде навоз использовать нельзя - он должен настаиваться несколько месяцев.

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