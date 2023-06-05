Опытные огородники считают, что лучшая подкормка для капусты - калийно-фосфорные удобрения и борная кислота, именно они дают возможность качанам завязываться. УНИАН подробно выяснил, чем можно подкормить капусту для роста бюджетно и эффективно.
Почему не завязывается цветная капуста - главные причины
Главная проблема, с которой сталкиваются дачники - это отсутствие завязей вообще или они есть, но слишком мелкие. Это происходит из-за нехватки полезных веществ, а особенно:
- суперфосфатов;
- калийно-фосфорных удобрений;
- борной кислоты;
- специальных химических стимуляторов.
Вносить такие удобрения нужно уже на стадии формирования бутонов, чаще всего - под корень 3-4 раза за сезон, но иногда можно использовать и метод опрыскивания.
Как вырастить цветную капусту в открытом грунте с помощью разных удобрений
Для того чтобы завязь кочанов происходила быстро и качественно, желательно чередовать минеральные и органические удобрения, а также соблюдать интервал - 10-15 дней.
Минеральные удобрения могут быть следующими:
- аммиачная селитра - вносить сразу после пересадки рассады в открытый грунт, а во время цветения вообще не использовать;
- калийные удобрения и суперфосфат - добавлять во время завязывания кочанов;
- борная кислота - использовать внекорневой способ на этапе формирований белых соцветий, а потом еще раз через две недели.
Самые популярные органические удобрения - это компост, коровяк, перегной и птичий помет. Компост и коровяк вносят за два месяца до посадки, а настоем из коровяка и птичьего помета можно поливать растения. Важно помнить, что в свежем виде навоз использовать нельзя - он должен настаиваться несколько месяцев.