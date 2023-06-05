Советы, чем лучше всего подкармливать цветную капусту / depositphotos.com

Опытные огородники считают, что лучшая подкормка для капусты - калийно-фосфорные удобрения и борная кислота, именно они дают возможность качанам завязываться. УНИАН подробно выяснил, чем можно подкормить капусту для роста бюджетно и эффективно.

Почему не завязывается цветная капуста - главные причины

Главная проблема, с которой сталкиваются дачники - это отсутствие завязей вообще или они есть, но слишком мелкие. Это происходит из-за нехватки полезных веществ, а особенно:

  • суперфосфатов;
  • калийно-фосфорных удобрений;
  • борной кислоты;
  • специальных химических стимуляторов.

Вносить такие удобрения нужно уже на стадии формирования бутонов, чаще всего - под корень 3-4 раза за сезон, но иногда можно использовать и метод опрыскивания. 

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Как вырастить цветную капусту в открытом грунте с помощью разных удобрений

Для того чтобы завязь кочанов происходила быстро и качественно, желательно чередовать минеральные и органические удобрения, а также соблюдать интервал - 10-15 дней. 

Минеральные удобрения могут быть следующими:

  • аммиачная селитра - вносить сразу после пересадки рассады в открытый грунт, а во время цветения вообще не использовать;
  • калийные удобрения и суперфосфат - добавлять во время завязывания кочанов;
  • борная кислота - использовать внекорневой способ на этапе формирований белых соцветий, а потом еще раз через две недели.

Самые популярные органические удобрения - это компост, коровяк, перегной и птичий помет. Компост и коровяк вносят за два месяца до посадки, а настоем из коровяка и птичьего помета можно поливать растения. Важно помнить, что в свежем виде навоз использовать нельзя - он должен настаиваться несколько месяцев. 

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