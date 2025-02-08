Так капусту вы еще никогда в жизни не пробовали приготовить - это новый уровень.

Капуста - один из тех овощей, который мало кем используется, кроме как в приготовлении борща, голубцов или простеньких салатов. Однако универсальность капусты просто потрясает, да и по цене она весьма доступна.

Тем более, что существует рецепт от известного кулинарного писателя и автора книг Хетти Луи Маккиннон под названием ямидзуки, пишет Parade.

Что такое ямидзуки и как его приготовить?

Этот капустный салат, название которого переводится как "затягивающий". Его легко сделать за считанные минуты. Сейчас этот капустный салат становится трендом в ресторанах Нью-Йорка.

Вам понадобятся такие ингредиенты, как краснокочанная или фиолетовая капуста, чеснок, поджаренное кунжутное масло, жареные белые кунжутные семена, саке, грибной или куриный бульон в порошке, коричневый сахар, соль и глутамат натрия.

В ступке измельчите чеснок, кунжутное масло, кунжутные семена, саке, бульонный порошок, коричневый сахар, соль и глутамат натрия до образования гладкой пасты. После чего вымойте и нарежьте капусту небольшими кусочками.

Выложите капусту в миску и тщательно перемешайте с пастой. Чтобы равномерно распределить соус, можно сложить всё в пакет с застёжкой и хорошо встряхнуть. Готово.

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