Если чувствуешь тревожность и имеешь "расшатанные" нервы, попробуй добавить в рацион эти 9 продуктов.

Если на фоне постоянных ракетных ударов РФ по Украине усиливается беспокойство, чувство усталости, чувствуешь себя "разбитым", следует обратить внимание на 9 суперпродуктов, которые могут помочь поддержать психическое здоровье за счет своих природных свойств.

Также такая пища способна положительно повлиять на физическое состояние вашего тела, утверждает портал DesertNews, опубликовав соответствующий список с выводами исследователей, диетологов и признанных в мире профильных организаций.

9 суперпродуктов, способных "спасти" психику и тело:

1. Ягоды могут "уничтожить" вашу депрессию. Об этом заявил профессор эпидемиологии и диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Эрик Рим. В комментарии The Washington Post он акцентировал, что человеку достаточно съедать чашку ягод в день, чтобы почувствовать положительное влияние. Также о пользе ягод свидетельствует исследование ученых за 2013 год. Они пришли к выводу, что регулярное употребление клубники и черники тесно связано со снижением риска сердечного приступа.

"Исследователи сообщили, что женщины, которые употребляли ягоды несколько раз в неделю, имели на 34% более низкий риск сердечного приступа по сравнению с женщинами, которые ели ягоды один раз в месяц или реже", - акцентируется в материале.

Относительно борьбы с депрессией - самой эффективной считается "голубика". В рамках исследования, проведенного в 2020 году, ее влияние выделила группа подростков: дети сообщили ученым о снижении симптомов депрессии после употребления голубики.

2. Кушай орехи для "стального" сердца. Миндаль, арахис, фисташки, грецкие орехи, кешью, орехи пекан и орехи макадами - можно смело добавлять такие вкусности в рацион, если не имеешь на них аллергию. По данным клиники Майо, регулярное употребление орехов - полезно для сердца. Они также могут снизить риск развития сердечных заболеваний, образования тромбов и появления инсульта. В то же время следует учитывать калорийность орехов, специалисты советуют их употреблять умеренно, но регулярно, так как они богаты на питательные вещества и чрезвычайно полезны, несмотря на страхи людей, касающихся "вредных" жиров в орехах. Это также подтверждает Британский фонд сердца.

3. Капустные овощи являются мощным "предохранителем" рака. В пользу этого также свидетельствует вывод Клиники Майо. В капусте, броколях, рукколе и других "крестоцветных" овощах содержится мощное, с точки зрения здоровья для нашего организма, вещество "сульфорафан".

"Исследования этого фитохимического вещества показали, что оно является мощным антиоксидантом и противовоспалительным веществом, которое помогает в профилактике и лечении некоторых видов рака", - заявляет клиника.

Со своей стороны Национальный институт рака (National Cancer Institute) утверждает, что крестоцветные овощи способны защищать наши клетки ДНК от повреждений. Это свойство удалось подтвердить в рамках исследования на животных.

4. Оливковое масло "сохранит" голову от болезни Альцгеймера. В отчете Journal of the American College of Cardiology в 2022 году было обнаружено, что люди, которые употребляли пол столовой ложки оливкового масла в день, обладали более низким риском умереть преждевременной смертью от сердечных заболеваний, болезни Альцгеймера, респираторных заболеваний и по другим причинам.

При этом ученые говорят, что человеку полезнее употреблять масло именно с первого отжима. Она обладает более сильными противовоспалительными свойствами.

5. Лосось - "костяк" для мозга. Всем известно, что жирная рыба является существенным источником важных микроэлементов, без которых трудно поддерживать здоровье тела. Однако, в случае с лососем, можно говорить и о его положительном влиянии на психическое состояние человека, акцентирующем Deseret News. Кроме того, добавив его в свой рацион, можно улучшить ночной сон и снизить риск сердечных заболеваний.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует есть две порции жирной рыбы в неделю, чтобы обеспечить организм полезными жирными кислотами и омегой-3.

6. Темная зелень может улучшить здоровье костей. В данном случае целесообразно есть больше шпината, капусты и другой листовой зелени. Согласно данными Министерства сельского хозяйства США, темная зелень содержит значительное количество фолиевой кислоты, витамина В, который способствует здоровью сердца и помогает предотвратить появление определенных врожденных дефектов. Также она богата витамином "К", который может улучшить здоровье костей. Исследование с участием 72 320 женщин в возрасте 38-63 лет показало, что участники эксперимента с низким ежедневным потреблением витамина "К" имели больший риск перелома бедра, чем те женщины, у которых было мало витамина "К" в организме.

7. Черный шоколад - "активатор" мозга. Есть шоколад, чтобы думать лучше - это может казаться нелогичным шагом. Однако в исследовании 2020 года как раз описан подобный эффект от шоколада на организм. Его участники утверждали, что почувствовали улучшение в своих когнитивных функциях и нейропластичности при ежедневном употреблении темного шоколада.

Также темный шоколад может поднять вам настроение. Соответствующее влияние на психику человека описано в исследовании Университетского колледжа Лондона. Ученые говорят, что те, кто чаще употреблял шоколад, реже жаловались на появление каких-то депрессивных симптомов. Вместе с тем Американская психиатрическая ассоциация подчеркивает, что подобного эффекта не наблюдалось от молочного шоколада.

8. Бобовые - "контроллеры" уровня сахара в крови. Фасоль, чечевица и горох относятся к семейству бобовых, а именно бобовые, по данными Гарвардского института здоровья, является отличным источником клетчатки, белка и железа для нашего тела. В то же время они могут помочь снизить уровень сахара в крови. В исследовании за 2018 год изучалось влияние бобовых на организмы более 3 000 человек, которые болели начальной стадией диабета 2 типа. Исследователи обнаружили, что у тех, кто употреблял больше чечевицы, показатели прогрессирования заболевания были значительно ниже.

9. Король сна и кожи - авокадо. О пользе этого экзотического растения известно немало. Помимо пользы для кожи и других преимуществ, авокадо может снизить риск гипертонии, ожирения, диабета и других неприятных заболеваний. В пользу этого свидетельствует исследование, опубликовано в 2018 году. Также авокадо имеет в составе много магния - этот компонент положительно влияет на сон человека и помогает успокоиться.

Отметим, упомянутый перечень продуктов - не панацея от реальных заболеваний и проблем со здоровьем. Однако ими полезно дополнить свой рацион, учитывая выводы, которые делает современная наука.

Есть простые правила питания, которые помогут похудеть

Также, если сформировать правильное пищевое поведение и усвоить несколько правил, человеку будет довольно легко похудеть. Австралийский диетолог уточнила этот момент в своих рекомендациях касательно выбора продуктов питания в 2024 году. В частности, она советует установить для себя "свои" правила. Например, есть десерты только по выходным. Если мозг будет знать, что он имеет право на свою порцию сладкого, у вас не будет возникать ощущения какого-то ограничения.

