Ключевую роль в тактике врага сыграли дроны Shahed-131/136, считает Александр Коваленко.

Россия попыталась "утомить" украинские системы ПВО комбинированной тактикой, чтобы разрушительнее ударить по Киеву и другим городами Украины ракетами 2 января.

Новый террористический обстрел РФ оценил военный эксперт Александр Коваленко. Он акцентировал, что ключевую роль в плане оккупантов вновь сыграли дроны Shahed-131/136.

Именно их сначала запустила Россия еще с вечера 1 января (первая групп стартовала около 19:30). Аналогичным образом армия РФ осуществляла предновогодний террор: в ночь с 28 на 29 декабря, и, собственно, в Новый год - с 31 декабря 2023 на 1 января 2024 г.

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"Практически все эти террористические атаки начинались именно с налетов дронов-камикадзе Shahed-131/136... Дроны-камикадзе применяются российскими оккупантами не только как средство поражения, но и как элемент, вскрывающий и истощающий ПВО, рассредоточивающий внимание посредством постоянного маневрирования в воздушном пространстве", - заявил Коваленко.

России удалось синхронизировать пуски и траектории маршрутов таким образом, чтобы дроны оставались в небе как можно дольше. Цель заключалась в тому, чтобы максимально сократить промежуток времени между уничтожением последнего дрона-камикадзе и заходом в воздушное пространство Украины первых ракет.

Отдельно эксперт отметил, что РФ ожидаемое использовала для воздушной атаки разные средства поражения. Помимо дозвуковых крылатых ракет, мы также видели баллистические 9М723/9М728 ОТРК "Искандер-М", аэробаллистические "Искандер-К", гиперзвуковые Х-47М2 "Кинжал", Х-22/32, а также вспомогательные Х-59, противорадиолокационные Х-31П и С-300.

Соответствующая комбинация вынуждает Украину применять разные алгоритмы перехвата. "С учетом попыток истощить их налетами дронов-камикадзе, с минимальным временным промежутком для перезарядки, повышают шансы прорыва и нанесения ударов", - пояснил Коваленко.

Он подбил итоги последнего массированного ракетного удара неприятным выводом. Похоже, армия РФ отошла от "заезженной" практики удара ракетами (унифицированную номенклатуру применения ракет Украина наблюдала осенью 2022 года - тогда враг делала ставку на ракеты Х-101/555, как на средства нанесения соснового удара). Теперь оккупанты начинают атаки с налета дронов-камикадзе и "закрепляют" их комбинацией разной номенклатуры ракетного вооружения. Следуют ожидать, что враг будет придерживаться этой системы и в дальнейшем.

"Очевидно, что Россия готовилась к новогодним ракетным ударам заранее, причем это "заранее" растянулось на месяцы... Все это не формируется и не рассчитывается "на коленке" за один день", - подытожил Коваленко.

Таким образом, вопрос наличия как можно большего количества систем ПВО является критическим для Украины и в этом, как все прекрасно понимают, Киеву остается рассчитывать лишь на слово партнеров, указал он.

Залужный рассказал о ракетном ударе по Украине

Как известно, сегодняшний ракетный террор РФ был нацелен именно на столицу Киев. Там количество пострадавших превысило почти 50 человек, уточнили днем в КМВА.

Также о ракетной атаке рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, все "Кинжалы" над Киевом удалось сбить. Всего оккупанты применили для удара по Украине 99 различных средств поражения. Силы ПВО сбили 72 ракеты.

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