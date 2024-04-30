Исследователи продолжают находить окаменелости этих массивных существ.

До конца последнего ледникового периода американские гепарды, огромные существа, похожие на броненосцев, и мамонты называли Северную Америку своим домом. Но ученые долгое время озадачивались тем, почему эти животные и другие представители мегафауны - существа весом более 100 фунтов (45 килограммов) - вымерли около 10 000 лет назад.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, периоды быстрого потепления, называемые интерстадиалами, и, в меньшей степени, люди ледникового периода, охотившиеся на животных, ответственны за исчезновение мегафауны континента. Другие исследования возлагают больше вины на людей, и некоторые исследователи говорят, что виноваты многие факторы, пишет Live Science.

И исследования, и дебаты вокруг причин исчезновения этих животных, несомненно, будут продолжаться. Тем временем исследователи продолжают находить окаменелости этих массивных существ. Вот взгляд на 10 вымерших животных последнего ледникового периода в Северной Америке и то, что ученые знают об их жизни.

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Саблезубая кошка

По данным Музея естественной истории округа Лос-Анджелес, саблезубая кошка (Smilodon Fatalis) жила примерно от 400 000 до 11 000 лет назад. По данным Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего, это была крупная кошка, весившая от 350 до 620 фунтов (от 160 до 280 кг) и имеющая в среднем около 5,75 футов (1,75 метра) от крупа до морды, не считая хвоста. S. Fatalis был размером с современного африканского льва (Panthera leo), но с более короткими и крепкими конечностями. Его похожие на лезвия зазубренные клыки, или сабли, были впечатляюще большими, почти 7 дюймов (18 сантиметров) в длину.

Койот ледникового периода

Койот ледникового периода (Canis latrans orcutti), также известный как койот плейстоцена, был намного крупнее современных койотов. Древние представители семейства Canidae весили от 33 до 55 фунтов (от 15 до 25 кг), а это означает, что некоторые из них были такими же большими, как некоторые современные волки (Canis lupus), как показало исследование 2012 года, опубликованное в журнале PNAS. Согласно заявлению, описывающему исследование, современные койоты (Canis latrans) весят всего от 22 до 40 фунтов (от 10 до 18 кг).

По сравнению с сегодняшними койотами, койоты плейстоцена имели более толстый и глубокий череп и лучшие зубы для поедания мяса. Эти особенности позволяют предположить, что собаки плейстоцена могли убивать более крупную добычу и были более плотоядными, как показало исследование.

Древний бизон

По данным Службы национальных парков (NPS), древние бизоны (Bison antiquus) жили примерно от 240 000 до 10 000 лет назад. Он был на 25% крупнее современного американского бизона (Bison Bison), имел высоту 7,5 футов (2,3 м), длину 15 футов (4,6 м) и вес 3500 фунтов (1600 кг). Его рога также были длиннее, чем у современных бизонов. По данным NPS, эти травоядные животные, вероятно, являются предками американских бизонов.

Древний морж

В 1980 году исследователи обнаружили почти полные останки Gomphotaria pugnax - ныне вымершего гигантского ластоногого - в Южной Калифорнии. G. pugnax жил примерно 8,5–5 миллионов лет назад, в эпоху позднего миоцена, сообщили ученые в журнале Contributions In Science. Его большой череп длиной 18,5 дюймов (47 см) имел большие верхние и нижние клыки. Древние моржи, вероятно, плавали на мелководье и использовали эти бивни, чтобы взбалтывать отложения на морском дне в поисках пищи, скорее всего, беспозвоночных с твердым панцирем, таких как моллюски.

Североамериканские лошади

Европейские поселенцы завезли лошадей, когда высадились в Новом Свете. Но мало ли они знали, что громовой стук копыт древних лошадей когда-то наполнял континент.

Древние лошади жили в Северной Америке примерно от 50 миллионов до 11 000 лет назад, когда они вымерли в конце последнего ледникового периода, говорит Росс Макфи, почетный куратор отдела млекопитания Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.

Глиптодон

Глиптодон выглядел как увеличенная версия своего дальнего родственника броненосца. Как и его двоюродный брат, глиптодон защищался панцирем из костных пластинок.

Бронированное существо весом в 1 тонну, вероятно, прибыло в Северную Америку из Южной Америки через Панамский перешеек, сухопутный мост, соединяющий две Америки, рассказал Макфи журналу Live Science.

По его словам, достигнув Северной Америки около 2 миллионов лет назад, глиптодон процветал на территории нынешних прибрежных штатов Техаса и Флориды. Но это травоядное животное вымерло уже 10 000 лет назад, сказал Макфи.

Мастодонты

По данным Берингийского центра интерпретации Юкона в Канаде, мастодонты проникли в Северную Америку около 15 миллионов лет назад, перейдя через сухопутный мост Берингова пролива, задолго до своего родственника, мамонта.

Они также были более примитивными, чем их собратья-мамонты. Например, у мастодонтов были менее сложные зубы - конусообразные бугорки на коренных зубах, - которые помогали им хрустеть листьями, ветвями лиственных и хвойных деревьев. По словам Макфи, они также ели растения водно-болотных угодий, которые не были полны абразивных материалов, обнаруженных в наземных растениях.

Мамонты

По данным зоопарка Сан-Диего, мамонты (Mammuthus) путешествовали по Северной Америке примерно 1,7–1,2 миллиона лет назад. Хотя между мамонтами и мастодонтами существуют некоторые анатомические различия, оба они являются членами семейства хоботных. У мамонтов на спине были жировые горбы, которые, вероятно, обеспечивали их питательными веществами и теплом во время ледяных периодов.

У мамонтов также были плоские, ребристые коренные зубы - структура, которая помогала им прорезать волокнистую растительность, в отличие от заостренных зубов мастодонта, сказал Макфи. Кроме того, мамонты более тесно связаны с современными слонами, особенно с азиатскими слонами, чем с мастодонтами, сказал Макфи.

Короткомордый медведь

Несмотря на свое название, у этого огромного медведя на самом деле не было короткой морды. Но по сравнению с его длинными лапами он выглядел именно так, сказал Макфи. Он сравнил его с медведем гризли на ходулях, поскольку его конечности были как минимум на треть длиннее, чем у современного гризли.

"У него были очень длинные передние и задние конечности", что, вероятно, помогало ему бегать на высоких скоростях, сказал он. Современные медведи способны на короткие скачки скорости, "но они не бегуны", сказал он. Однако длинные конечности медведя до сих пор озадачивают ученых.

Ужасный волк

Ужасные волки вымерли около 13 000 лет назад, но их кости многочисленны в смоляных ямах Ла-Бреа в Калифорнии и пещере-ловушке в Вайоминге. По данным Музея естественной истории Флориды, эти скелеты показывают, что ужасные волки (Canis dirus) были примерно на 25% тяжелее современных серых волков (Canis lupus) и весили от 130 до 150 фунтов (от 59 до 68 кг).

Однако у ужасного волка были более короткие конечности, чем у C. lupus, что позволяет предположить, что он не выиграл бы ни одной гонки со своим младшим родственником, сообщили в музее.

Согласно исследованию 2021 года, опубликованному в журнале Nature, на генеалогическом древе псовых ужасные волки отделились от волков около 5,7 миллионов лет назад, что сделало их дальним родственником сегодняшних волков. Исследование показало, что в отличие от других видов псовых, которые мигрировали между Евразией и Северной Америкой, ужасные волки эволюционировали исключительно в Северной Америке и не скрещивались с койотами или серыми волками.

Топ животных-долгожителей

Животные-долгожители обладают свойствами, позволяющими сдерживать, а иногда даже останавливать или обращать вспять процесс старения. Хотя у людей может быть "абсолютный предел" в 150 лет, это всего лишь мгновение по сравнению с веками и тысячелетиями, которые переживают некоторые животные.

Настоящие чемпионы по возрасту живут в воде, часто на большой глубине, где условия стабильны и постоянны. Ученые не могут зафиксировать рождение и смерть каждого представителя вида, поэтому они обычно оценивают максимальную продолжительность жизни на основе того, что известно о биологии вида.

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