Исследователи планируют перенести эмбрион шерстистого мамонта азиатскому слону в 2026 году, и первый мамонтенок может появиться на свет после 22-месячного периода беременности в 2028 году.

Сцены из "Парка Юрского периода" могут стать реальностью, поскольку ученые планируют уже к 2028 году возродить шерстистого мамонта из ледникового периода, вымершего около 4 тысяч лет назад.

Как пишет Newsweek, исследователи из компании Colossal Sciences обнаружили совпадение на 99,6 процентов между шерстистым мамонтом и азиатским слоном, что делает этот вид идеальным кандидатом на суррогатное материнство. Исследователи планируют перенести эмбрион шерстистого мамонта азиатскому слону в 2026 году. Если все пойдет по плану, то первый мамонтенок может появиться на свет после 22-месячного периода беременности в 2028 году.

Как только детеныши шерстистого мамонта родятся, их перевезут в места обитания за Полярным кругом, начиная с Аляски и Канады. Первое поколение мамонтов будет жить в обширных средах обитания, управляемых и контролируемых бригадами по уходу за животными. А когда эти поколения повзрослеют и проявят независимость, их переселят в "дикие" места выпуска.

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Компания Colossal Sciences вложила в эти проекты годы исследований и миллионы долларов, и заявляет, что работа над шерстистым мамонтом "идет полным ходом". Для реализации проекта компания заключила партнерские отношения с несколькими организациями по охране слонов. Они также изучают животноводство и гарантируют, что современный шерстистый мамонт не будет восприимчив к вирусам, убившим его предков и родственников.

Ранее ученые собрались возродить вымерший вид тасманийского тигра, вымершего в 30-х годах прошлого века. Проект по восстановлению популяции животного обойдется в $75 млн, а первую восстановленную особь планируется выпустить в дикую природу примерно через 10 лет.

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