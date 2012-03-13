Рекордную в мире цену за газ платят... сельские школы

Украинская сельская школа в последнее время напоминает зону отчуждения, изображенную в «Сталкере» Андрея Тарковского.

Сюда не любит соваться власть. Сюда поступают средства, которые отсюда же удивительным образом исчезают. Так же как и учителя, медработники - и даже дети. Которые потом находятся - но очень далеко от села. В каком-то городе или другой стране. Иными словами, здесь действуют удивительно особые законы.

Только здесь школьники успевают учиться заочно, собирая картошку в родительском или учительском огороде. Только здесь компьютер приобретает крупнейший культовый статус - его ставят на виду как памятник - для проверок, однако детям к нему подходить запрещено - вдруг сломают? При этом в отчетах районного управления образования школа фигурирует как тотально компьютеризированная. И еще здесь наибольший процент школ, где нет гарантированных законом бесплатных горячих завтраков для учащихся начальной школы, а у работников пищеблоков - санитарных книжек.

У семи нянек дитя без глаза (с)

Говорят, среди самых больших бед украинской сельской школы - ее недофинансирование. Этого даже и власть не скрывает. Мол, денег нет - и не будет. Значит, надо сеть сельских школ «оптимизировать».

Впрочем, уверенности в том, что после этого школе будет хватать средств, также нет. Ведь главная беда - в механизме ее финансирования. Остаточном. Далеко не первый год сельская школа получает от власти не то, чего требует, а то, что остается от других, более стратегических для власти структур. Как говорят в народе, «возьми себе копейку - наешься хорошенько».

Как должно было быть - в идеале?

Сначала государство должно определить потребности сельской школы. Скажем, в гривнях. Затем полученную сумму конвертировать в показатель финансирования образовательных потребностей одного ученика - в соответствии с региональными условиями (к примеру, в горных школах) и типами учебных заведений (лицеев, гимназий, специализированных школ и т.д.). А дальше индексировать ежегодно в соответствии с уровнем инфляции и других специфических вызовов.

Правда, у нас уже действует псевдо-показатель обеспечения одного ученика расходами на образование, который используется в бюджетных расчетах (согласно постановлению КМУ № 1149 от 08.12.2010 «Некоторые вопросы распределения объема межбюджетных трансфертов»). Но он формируется в странный способ - не от суммы потребностей, которую делят на одного ученика, а от куцых остатков «бюджетного пирога».

К слову сказать, сегодня этого хватает на оплату труда педагогов и коммунальных платежей - энергоносителей, услуг связи и т.п.. Исключения - на вес золота. Вы спросите - а как же модернизация учебного оборудования и капитальный ремонт, технологическое обеспечение обучения и развития природных дарований, транспортировка школьников и мотивация учителей, работающих в сельской местности и тому подобное?

Кое-что из этого списка может взять на себя региональный бюджет или сельсовет. Если школа будет демонстрировать местным властям лояльность в той или иной форме. Не секрет, что большинство избирательных участков находится именно в помещениях учебных заведений.

Кое-что «попросят» из родительских кошельков. Только вчера получила слезное прошение от родителей одной школы в Винницкой области помочь им с унитазами и умывальниками. Мол, Минобразования обязало установить туалеты, а средств не перечислило. Теперь родители сбрасываются - кто сколько сможет. Вся наша система управления образования в этом примере - как в капле воды.

А что-то так и останется в нереализованных «потребностях». До лучших времен.

Впрочем, в том, что объем финансирования сельской школы определяется «наверху» по остаточному принципу, кроется лишь половина беды.

Не меньшая беда заключается в том, что средства идут «сверху вниз» через систему различных фильтров - хищения, проедания, нецелевого использования, инфляционных скачков. А то, что в итоге остается - распределяется в ручном режиме.

Между тем, директора сельских школ вместе с родителями школьников ломают голову - как убедить власти в необходимости снижения минимальной наполняемости классов в сельской местности с 5 до 3 человек. Где найти средства на ставку медработника для каждой сельской школы? Как соблазнить сельских учителей тем, чего пока действующее законодательство не гарантирует - 50% надбавкой, жильем и земельным участком каждому - пока работают.

Согласитесь, это не совсем их функция и сфера ответственности.

Почему закрывают школы

В связи с хроническим недофинансированием нужд сельской школы расходы на ее содержание предлагают «оптимизировать».

Тут возникает вопрос - как?

Власть уже сокращает сеть сельских школ - без предварительного изучения ситуации, путем возмущения общественного мнения и провокации ксенофобии разных уровней. Только за два последних года перекрыли финансирование трем сотням сельским школ - 115 заведений в 2010 году, а в течение 2011 года еще больше - 200.

Чем не политика «неперспективных поселков» времен Брежнева, когда власть составляла списки населенных пунктов, которые следует развивать - телефонизировать, газифицировать, пути подводить т.д.? Тогда это завершилось катастрофическим оттоком из советского села молодежи - 700 тысяч ежегодно! И вполне естественной деградацией советского села.

Руководитель Минобразования любит спрашивать в таких случаях - а я тут при чем? Школы закрывают местные власти, я на это не имею права - согласно закону «О местном самоуправлении в Украине». Да, господин министр, это правда. Ваша роль заключается в другом - заявить публично на всю страну, что средств на всех не хватит - нужно закрыть какой-то процент - остальное подхватят управления образования в соавторстве с местными общинами, которым содержание этих школ - как кость поперек горла!

Но оптимизация сети учебных заведений не может определяться только потребностями экономии средств. У нее существенно важные цели - внедрение нового качества образования, обеспечение равного доступа к ней для всех учащихся независимо от места их проживания и т.д.. Она неотделима от развития действенной системы образовательных округов, которая предусматривает масштабную децентрализацию полномочий Минобразования: и по организации образовательного процесса, и по его финансированию в пользу областных и районных образовательных структур.

При этом по состоянию на сегодня ситуация с закрытием школ выглядит примерно так: на район приходит разнарядка, мол, эта, эта и эта школы экономически невыгодны. Никого не интересует, что школьного автобуса нет, что он на бумаге и будет приобретен только в следующем году, если средства не украдут. Что дети пешком будут идти 7 и более километров. Неделю назад видела двух таких ребятишек - на трассе в районе Пидволочиска. Температура "минус" 12, ветер, а они идут домой из школы «самоходом». И никто не беспокоится о состоянии их здоровья, потерей 1-2 часов их драгоценного времени и т.п..

Наконец, есть еще один аспект - социальный. У нас есть такие сельские школы, которые формируют село. Закроют школу - через 5 лет села на карте не останется.

А если меньше воровать и разбазаривать?

В связи с вышеизложенным возникает принципиальный вопрос - а можно экономить иначе? К примеру, меньше воровать и разбазаривать! Ведь не секрет, что даже те жалкие средства, которые адресуются сельской школе, к ней не попадают в полном объеме.

В свое время Крымское Минобразования приобрело конвекционные печи на 8 миллионов гривен. Хотя по рыночным ценам их можно было купить за 3 млн. Таким образом в карманы заинтересованных лиц переместилось 5 млн. - две трети от стоимости тендера! Ровно столько недополучили школы автономии.

Не менее одиозные сделки зафиксированы и в национальном масштабе. Только за февраль 2012 года на госзакупках были украдены (из того, что нам достоверно известно) - 106 миллионов. Это разница между ценами - по какой закупают чиновники и рыночной.

Оказывается, рекордную в мире цену за пользование газомплатят некоторые украинские школы - в среднем по $ 762 за тысячу кубометров. При цене в бюджете $ 413. Между прочим, для промышленных предприятий некоторых нынешних представителей власти газ покупают по $ 282 за тысячу кубометров.

А теперь совсем простой расчет.

Если в течение последнего года власти закрыли 200 сельских школ, на которых было сэкономлено каких-то 200 миллионов гривен, а всего за месяц у государства было украдено более сотни - сколько можно было бы сохранить учебных заведений и населенных пунктов? То есть, если не воровать - хотя бы несколько месяцев.

Но в таком случае придется не только признать размах и реальные масштабы коррумпированности нынешней власти, но и ограничить ее противоправные доходы.

Может, потому и закрываются учебные заведения?

Леся Оробец