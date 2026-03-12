В действиях Ирана увидели 'руку Путина': министр обороны Великобритании объяснил, где именно

Кремль учит Иран воевать с помощью дронов и извлекает выгоду из энергетического кризиса, заявил Джон Гилли.

Россия передает Ирану боевой опыт, полученный в войне против Украины, для ударов по западным объектам. Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил о "скрытой руке" диктатора РФ Путина, которая видна по новым методам иранских атак. Как сообщает издание The Guardian, британская разведка зафиксировала, что иранские пилоты все чаще копируют российскую тактику после ударов по базе в Эрбиле.

Генерал-лейтенант Ник Перри сообщил Гилли, что Москва дает Тегерану прямые советы по управлению беспилотниками. Теперь иранские прокси действуют более профессионально - используют дроны-камикадзе Shahed, которыми Россия ежедневно терроризирует украинские города.

По словам генерал-лейтенанта, иранские беспилотники "летали на них намного ниже, и поэтому они были более эффективными" для поражения целей. Это оказалось серьезной проблемой, и западные системы ПВО вынуждены адаптироваться к новым высотам.

Видео дня

Война как бизнес: кому выгодна эскалация

Британский министр обороны уверен: Кремль получает прямую финансовую выгоду от напряженности в регионе. Высокие цены на энергоносители наполняют российский военный бюджет.

"Я думаю, что никто не удивится, поверив, что за некоторыми иранскими тактиками, а возможно, и за некоторыми их возможностями, стоит скрытая рука Путина", - заявил Джон Гилли журналистам.

Издание отмечает, что Иран пытается заминировать Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти. Великобритания готова привлечь автономные системы для поиска мин, но ресурсов не хватает. Корабль HMS Middleton сейчас находится на обслуживании, а единственный свободный эсминец HMS Dragon отправился на Кипр для защиты авиабаз.

Последние новости о войне в Иране

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обнародовал свое первое обращение, в котором пообещал открыть дополнительные фронты в войне с США и Израилем. Он подтвердил продолжение блокирования Ормузского пролива и сообщил о проведении исследований по выявлению уязвимых точек врага, где он имеет ограниченный опыт ведения войны.

Эксперты также считают, что Иран еще не использовал до конца свой самый сильный козырь - морские мины. Эти дешевые боеприпасы способны вызвать хаос в мировой экономике.

Учитывая обострение ситуации на Ближнем Востоке, аналитики выражают обеспокоенность возможным переходом Ирана на китайскую навигационную систему BeiDou для наведения ракет и дронов. Такой шаг может существенно изменить оборонные возможности Тегерана.

Вас также могут заинтересовать новости: