Стоимость проезда в электричках Киева выросла: сколько стоит поездка

Пассажиры по-прежнему могут приобрести билеты по прежней цене.

Стоимость проезда в пригородных электричках столицы и Киевской области выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора, в зависимости от способа приобретения билета. Об изменениях с 11 марта сообщает ОО"Пассажиры Киева" в Telegram.

Дополнительный комиссионный сбор за оформление билета составит:

при покупке через автоматизированную систему учета оплаты – 4,2 грн;

через терминалы самообслуживания – 6,7 грн;

через мобильные POS-терминалы в поездах – 7 грн;

в кассах или непосредственно в поезде – 7 грн.

Таким образом, окончательная цена билета составит от 19,2 до 22 гривень. Однако есть возможность сэкономить и продолжать платить 15 гривень за поездку. Такая опция доступна при покупке билета через мобильное приложение "Укрзализныци" или через городское приложение "Киев Цифровой".

В Киеве растут цены на проезд также и в маршрутных такси. Так, с 14 марта подорожает проезд на маршруте №434, который соединяет жилой массив Троещина со станцией метро "Черниговская". Новая цена составит уже не 15, а 20 гривень.

Предыдущее подорожание проезда в столичных маршрутках произошло в мае 2022 года, когда цены с 10-12 грн выросли до 15 грн. За это время стоимость топлива подорожала на треть.

Кроме того, в Украине после зимнего перерыва возобновит работу сервис аренды электросамокатов Bolt. Помимо Киева, транспорт можно будет арендовать также во Львове, Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком, Виннице, Одессе, Житомире, Запорожье, Черкассах, Ужгороде и Белой Церкви.

