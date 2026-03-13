Стратегия Ирана уже вызвала мировой топливный кризис и дает им надежду затянуть войну.

В противостоянии с США и Израилем Иран избрал стратегию долгой игры, надеясь выдержать бомбардировки и наносить ответные удары дронами и ракетами для истощеня запасов средств ПВО своих противников. Как пишет в колонке для Financial Times профессор Университета Джонса Хопкинса, автор книги "Великая стратегия Ирана", ирано-американский ученый и политолог Вали Реза Наср, Иран также надеется сохранить мощные ракеты для второго этапа войны.

Параллельно Иран начал войну против мировой экономики. Скачок цен на нефть вызвали удары по нефтяным и газовым объектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ, атаки нефтяных танкеров в Персидском заливе и ограничение прохода для танкеров через Ормузский пролив.

"Иранцы понимают, что бомбы и ракеты могут остаться незамеченными для многих американцев, а вот цены на бензин и инфляция – нет", - написал автор.

Он отметил, что влет цен на энергоносители потряс мировые рынки, и США были застигнуты этим врасплох. И такая неподготовленность только "усилила страх перед надвигающимся кризисом".

Также Иран нацеливает беспилотники на технологические компании и авиаперевозчиков в Персидском заливе. Сбои в судоходстве через Ормузский пролив также сказываются на контейнерных перевозках сырья и промышленных товаров, таких как нефтехимическая продукция и удобрения, необходимые для сельского хозяйства. Как пишет автор:

"В войне география имеет такое же значение, как и технологии. Иран контролирует весь северный берег Персидского залива, доминируя над энергетическими месторождениями на его южном берегу и всем, что проходит через его воды. Его союзники-хуситы расположились у входа в Красное море и вдоль прохода к Суэцкому каналу; таким образом, Иран находится в идеальном положении, чтобы давить на мировую экономику с обеих сторон Аравийского полуострова".

Он напомнил, что ранее асимметричные действия предпринимались во время войн в Ираке и Сирии. И считает, что дроны, ракеты малой дальности и мины могут "иметь тот же эффект, что и самодельные взрывные устройства в Ираке, только с большим воздействием – нарушая глобальные цепочки поставок и поднимая цены на нефть".

По его мнению, благодаря дестабилизации мировой экономике Иран сможет поддерживать свое контрнаступление достаточно легко для себя и длительный срок. Поэтому иранские лидеры заявляют, что "не примут перемирие, пока США не осознают глобальные экономические издержки ведения этой войны".

"США и Израиль усилили темпы и интенсивность своих бомбардировок, исходя из того, что смогут заставить Иран пойти на капитуляцию или сдаться. Иранский режим, в свою очередь, готов вести асимметричную войну против мировой экономики настолько долго, чтобы убедить Вашингтон в том, что политическое урегулирование – единственный выход", - уверен автор.

Также он напомнил, что Иран согласится на прекращение огня только при наличии международных гарантий своего суверенитета. Он считает, что это подразумевает непосредственное участие России и Китая и компенсации за военный ущерб. В таком случае США "придется согласиться на какую-то форму ядерной сделки" и обязательство по снятию санкций.

"Иранские лидеры вступили в эту войну считая ее последней: либо она сломает их, либо радикально изменит положение дел в стране. Они делают ставку на то, что смогут продержаться достаточно долго и достаточно сильно зажать мировую экономику, чтобы реализовать эту цель", - сделал вывод профессор.

Как войну в Иране может использовать Россия

Напомним, что по словам президента Владмира Зеленского, временное ослабление антироссийских санкций со стороны США дает Москве шанс получить дополнительные 10 млрд долларов, чтобы использовать их в войне против Украины. Он уточнил, что на эти средства Россия закупает оружие, прежде всего БПЛА, которым атакует Украину.

